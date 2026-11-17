به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید شاهرخی، استاندار لرستان، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری این استان، توسعه زیرساخت‌های گردشگری را یکی از محورهای مهم برنامه‌های توسعه‌ای لرستان دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های این سه حوزه برای رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و ارتقای جایگاه گردشگری استان تأکید کرد.

در همین راستا، تأمین منابع مالی، فعال‌سازی ظرفیت‌های بانکی، جذب اعتبارات ملی و استانی و تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به تسهیلات موردنیاز، از جمله محورهای مورد پیگیری مدیریت ارشد استان برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری و توسعه تأسیسات اقامتی و خدمات سفر است.

شاهرخی بهره‌گیری از ظرفیت ماده ۵۶ قانون بودجه، ردیف‌های اعتباری، ردیف‌های متفرقه و اعتبارات توازن منطقه‌ای را از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار استان عنوان کرده است. این رویکرد با هدف رفع موانع اعتباری، تسریع در اجرای طرح‌ها و فراهم‌سازی زمینه تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام دنبال می‌شود.

در این چارچوب، پیگیری طرح‌های دارای اهمیت ملی، پروژه‌های مرتبط با ثبت‌های جهانی، طرح‌های شهرستانی و پروژه‌های زیرساختی در دستور کار استانداری قرار گرفته است. همچنین بازگرداندن پروژه‌های متوقف‌شده به چرخه اجرا و تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، از دیگر محورهای مورد تأکید استاندار لرستان به شمار می‌رود.

توجه به ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی در کنار توسعه گردشگری نیز از رویکردهای مورد تأکید مدیریت استان است؛ رویکردی که می‌تواند علاوه بر صیانت از آثار و داشته‌های تاریخی و فرهنگی لرستان، زمینه رونق کسب‌وکارهای محلی، حمایت از فعالان صنایع‌دستی و افزایش فرصت‌های اشتغال را فراهم کند.

گفتنی است در همین راستا، پیشبرد ۱۱ پروژه مهم در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اعتباری و پیگیری در سطوح استانی و ملی دنبال می‌شود.

هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی، بخش خصوصی و مدیریت استان، در کنار تأمین اعتبارات موردنیاز و رفع موانع اجرایی، می‌تواند به شتاب‌بخشی در اجرای این پروژه‌ها، تقویت زیرساخت‌های گردشگری، حفاظت از میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی و تبدیل ظرفیت‌های لرستان به فرصت‌های پایدار اقتصادی و اشتغال‌زایی منجر شود.

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