به گزارش میراث آریا، سرهنگ داوود شکیبایی رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه به تشریح تفاوت عناوین تخلفات و مبالغ جریمه مربوط به محدودیت‌های ترافیکی اظهار کرد: گاهی به دلیل بروز پدیده وارونگی دما و افزایش آلایندگی هوا، به‌ویژه در شهر تهران، کارگروه‌های مربوط در استانداری تشکیل جلسه می‌دهند و درباره اجرای محدودیت‌های ترافیکی تصمیم‌گیری می‌کنند که یکی از این تصمیمات، اجرای طرح زوج و فرد (اضطرار) از درب منازل است.

او افزود: در جدول تخلفات رانندگی، تردد غیرمجاز وسایل نقلیه در محدوده‌های ممنوع مصوب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور یا کلان‌شهرها که به‌صورت موقت از سوی پلیس راهور اعلام می‌شود، مبلغ جریمه آن ۲۰۰ هزار تومان است.

تفاوت جریمه طرح زوج و فرد با طرح ترافیک

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با تأکید بر تفاوت میان طرح زوج و فرد و محدوده طرح ترافیک تصریح کرد: جریمه ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک با جریمه تردد غیرمجاز در طرح زوج و فرد (اضطرار) متفاوت است. در محدوده طرح ترافیک، دوربین‌های شهرداری ورود خودروهای فاقد مجوز را ثبت می‌کنند و جریمه آن بیش از ۵۰۰ هزار تومان می‌شود و در سوابق (عوارض خودروی شهرداری) ثبت خواهد شد.

جریمه ۲۰۰ هزار تومانی خودروهای دودزا و ابطال معاینه فنی

سرهنگ داوود شکیبایی درباره نحوه برخورد با خودروهای دودزا گفت: خودروهای دودزا نیز مشمول عنوان تخلف مستقلی هستند. در صورتی که وسیله نقلیه‌ای با وجود داشتن معاینه فنی، به دلیل نقص یا شرایط نامناسب فنی دودزا باشد، علاوه بر اقدام قانونی برای ابطال معاینه فنی، تخلف رانندگی با وسیله نقلیه دودزا نیز برای آن ثبت می‌شود.

او خاطرنشان کرد: رانندگی با وسیله نقلیه دودزا مبلغ جریمه آن ۲۰۰ هزار تومان است.

جریمه ۱۰۰ هزار تومانی نداشتن معاینه فنی

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با اشاره به تفاوت تخلف نداشتن معاینه فنی با رانندگی با خودروی دودزا، اظهار کرد: جریمه نداشتن معاینه فنی ۱۰۰ هزار تومان است؛ بنابراین، باید میان خودروی فاقد معاینه فنی و خودرویی که معاینه فنی دارد اما به دلیل آلایندگی و دودزایی شرایط استاندارد را نقض می‌کند، تفاوت قائل شد؛ چراکه این دو مورد عناوین تخلف جداگانه‌ای دارند.

سرهنگ داوود شکیبایی تأکید کرد: در موضوع خودروهای دودزا، ابطال معاینه فنی و ثبت تخلف مربوط به دودزایی انجام می‌شود و این موضوع با جریمه مربوط به نداشتن معاینه فنی متفاوت است.

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