به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست مشترک تدوین پیوست‌های فرهنگی و اجرای برنامه‌های مشترک روز ۲۶ آبان ۱۴۰۵ با حضور محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین ماجد منابی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان و جمعی از معاونان و کارشناسان دو دستگاه برگزار شد.

محمد جوروند در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هنری خوزستان اظهار کرد: این استان گنجینه‌ای از تمدن، تاریخ، مفاخر و هنرهای سنتی است و معرفی شایسته این سرمایه‌ها به همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی نیاز دارد. کتابخانه‌های عمومی نیز به‌عنوان پایگاه‌های فرهنگی می‌توانند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کنند.

او با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت کتابخانه‌های سیار برای معرفی میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی استان، افزود: این ظرفیت می‌تواند به بستری برای انتقال محتوای فرهنگی و معرفی جاذبه‌ها و هنرهای سنتی خوزستان در مناطق روستایی و کم‌برخوردار تبدیل شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ماجد منابی نیز با استقبال از پیشنهادهای مطرح‌شده آمادگی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی خوزستان را برای اجرای برنامه‌های مشترک اعلام کرد و گفت: کتابخانه‌های عمومی امروز از کارکرد سنتی خود فراتر رفته و به مراکز اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده‌اند؛ ازاین‌رو، همکاری با مجموعه میراث‌فرهنگی می‌تواند به غنی‌تر شدن خدمات و فعالیت‌های این مراکز کمک کند.

محورهای اصلی توافق دو دستگاه شامل راه‌اندازی بخش خوزستان‌شناسی، مفاخر و مشاهیر در کتابخانه مرکزی استان با هدف معرفی تاریخ، تمدن و چهره‌های شاخص خوزستان؛ استفاده از ظرفیت کتابخانه‌های سیار برای معرفی جاذبه‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی در مناطق مختلف استان؛ اجرای برنامه‌های فرهنگی مشترک برای معرفی هویت و ظرفیت‌های خوزستان؛ تدوین پیوست‌های فرهنگی مشترک و همچنین راه‌اندازی شب‌بازار و روزبازار در محوطه کتابخانه مرکزی برای عرضه صنایع‌دستی و محصولات فرهنگی و هنری استان بود.

در پایان این نشست طرفین بر تدوین تفاهم‌نامه همکاری و تعیین زمان‌بندی اجرای برنامه‌های مشترک در آینده نزدیک توافق کردند.

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