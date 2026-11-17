به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه، اظهار کرد: رویکرد جدید در دیپلماسی استانی نشان می‌دهد که ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری هر منطقه صرفا موضوعاتی برای معرفی نیستند، بلکه می‌توانند به ابزارهای موثر توسعه اقتصادی، گسترش روابط بین‌المللی و تقویت جایگاه ایران در تعاملات منطقه‌ای تبدیل شوند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به شرایط کشور و محدودیت‌هایی که تحریم‌ها بر برخی مسیرهای ارتباطی و اقتصادی ایران تحمیل کرده است، بیان کرد: در شرایطی که محدودیت‌های ناشی از تحریم می‌تواند بر سطح و شیوه تعاملات مستقیم کشور با برخی طرف‌های خارجی تاثیر بگذارد، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی استانی و توسعه ارتباطات منطقه‌ای اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

او افزود: استان‌ها به واسطه برخورداری از مزیت‌های بومی، پیوندهای فرهنگی و تاریخی و ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری، می‌توانند زمینه‌های جدیدی برای تعامل با مناطق و کشورهای همسایه فراهم کنند و با تعریف همکاری‌های هدفمند در حوزه‌هایی همچون گردشگری، صنایع‌دستی، سرمایه‌گذاری و تبادلات فرهنگی، بخشی از فرصت‌های ارتباطی و اقتصادی را فعال نگه دارند، بنابراین دیپلماسی استانی در چنین شرایطی می‌تواند مکمل دیپلماسی ملی و ابزاری موثر برای تقویت ارتباطات منطقه‌ای، کاهش آثار محدودیت‌های بین‌المللی و گشودن مسیرهای تازه همکاری و توسعه اقتصادی باشد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان اضافه کرد: حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از جمله عرصه‌هایی هستند که می‌توانند با برنامه‌ریزی هدفمند و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی، سهم موثری در ایجاد درآمد، اشتغال و رونق اقتصادی کشور داشته باشند.

اکبری عنوان کرد: ارزش واقعی این رویکرد زمانی نمایان می‌شود که ارتباطات شکل‌گرفته به همکاری‌های عملی، تعریف پروژه‌های مشترک، تسهیل سرمایه‌گذاری، تبادل گردشگر، معرفی محصولات بومی و ایجاد بازارهای جدید برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی منجر شود.

او با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی همدان، بیان کرد: این استان به‌عنوان یکی از کهن‌ترین کانون‌های تمدنی ایران و برخوردار از مجموعه‌ای ارزشمند از آثار تاریخی، جاذبه‌های طبیعی، فرهنگ اصیل بومی و ظرفیت‌های متنوع صنایع‌دستی از قابلیت‌های قابل‌توجهی برای حضور موثر در عرصه دیپلماسی فرهنگی و گردشگری برخوردار است.

اکبری اظهار کرد: ما باید از معرفی پراکنده جاذبه‌ها عبور کنیم و با نگاهی شبکه‌ای، ظرفیت‌های استان را در قالب بسته‌های جذاب گردشگری و فرهنگی به بازارهای هدف معرفی کنیم. همدان باید در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی، نه‌فقط به‌عنوان یک مقصد تاریخی، بلکه به‌عنوان مجموعه‌ای از تجربه‌های فرهنگی، گردشگری، طبیعی و هنری شناخته شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به نقش گردشگری در تقویت ارتباط میان ملت‌ها، گفت: تسهیل ورود گردشگران کشورهای همسایه، توسعه مسیرهای سفر، معرفی جاذبه‌های کمترشناخته‌شده، تقویت زیرساخت‌های اقامتی و پذیرایی و ایجاد ارتباط میان دفاتر خدمات مسافرتی و فعالان گردشگری داخلی و خارجی باید در اولویت برنامه‌های توسعه گردشگری قرار گیرد.

او با تاکید بر اهمیت همکاری میان استان‌ها، گفت: یکی از الزامات موفقیت دیپلماسی استانی، پرهیز از نگاه جزیره‌ای و حرکت به سمت هم‌افزایی منطقه‌ای است، استان‌های کشور در بسیاری از حوزه‌ها ظرفیت‌های مکملی دارند و می‌توانند با طراحی مسیرهای مشترک گردشگری، تبادل تجربه، همکاری در حوزه سرمایه‌گذاری و اجرای برنامه‌های فرهنگی مشترک، قدرت بیشتری برای حضور در بازارهای گردشگری داخلی و خارجی به دست آورند.

اکبری ادامه داد: همدان با توجه به موقعیت جغرافیایی و ارتباطات جاده‌ای مناسب با بخش مهمی از استان‌های کشور، می‌تواند در طراحی بسته‌های سفر ترکیبی و مسیرهای گردشگری بین‌استانی نقش‌آفرینی کند. چنین همکاری‌هایی علاوه بر افزایش ماندگاری گردشگران، به توزیع متوازن‌تر منافع اقتصادی گردشگری در مناطق مختلف نیز کمک می‌کند.

او مطرح کرد: یکی از محورهایی که در این برنامه دنبال می‌کنیم، برقراری و تقویت ارتباطات گردشگری استان همدان از طریق استان‌های غرب کشور با استان‌های همجوار در کشور عراق است تا از این مسیر، زمینه تعاملات بیشتر و توسعه گردشگری میان دو طرف فراهم شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: به عنوان مثال آمار گردشگران سلامت نشان‌دهنده وجود ظرفیت برای توسعه تعاملات گردشگری با کشور عراق است و می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی استانی و ارتباط با استان‌های همجوار این کشور، زمینه گسترش همکاری‌ها و تقویت جریان ورود گردشگران عراقی به همدان را فراهم کرد.

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