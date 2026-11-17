به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی استودیو هورخش، علیرضا (احسان) رهگذر هم‌زمان با تأسیس استودیو هورخش، در کنار برادرانش به این مجموعه پیوست و مسئولیت مدیریت بخش فناوری اطلاعات (IT) استودیو را بر عهده گرفت.

او در سال‌های فعالیت خود در هورخش، علاوه بر مسئولیت‌های مدیریتی و فنی، به‌عنوان مشاور فروش و پخش بین‌الملل این مجموعه نیز فعالیت داشت و از اعضای هیئت‌مدیره استودیو بود.

احسان رهگذر همچنین به‌عنوان تهیه‌کننده اجرایی در تولید دو انیمیشن سینمایی «آخرین داستان» و «ژولیت و شاه» مشارکت داشت.

مراسم تشییع زنده یاد علیرضا رهگذر چهارشنبه ۲۷ آبان ساعت ۱۰ صبح در بهشت زهرا تهران برگزار می شود.

یاد و نام او در تاریخ فعالیت‌های استودیو هورخش و در کنار خانواده و همکارانی که سال‌ها با او همراه بودند، باقی خواهد ماند.

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