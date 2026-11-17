به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نادر زینالی، روز سه‌شنبه، 26 آبان در مراسم تجلیل از فعالان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی البرز که در برگزاری برنامه‌های هفته فرهنگی کرج مشارکت داشتند، اظهار کرد: این استان از نظر وسعت جغرافیایی کوچک‌ترین استان کشور است، اما از حیث برخورداری از جاذبه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ظرفیت رقابت با بسیاری از استان‌های ایران را دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز، افزود: در استان البرز آثار و محوطه‌هایی وجود دارد که اگر به‌درستی معرفی و برای حفاظت، احیا و بهره‌برداری از آن‌ها برنامه‌ریزی شود، می‌توانند به جاذبه‌هایی اثرگذار در گردشگری کشور تبدیل شوند.

زینالی با انتقاد از کم‌توجهی به ظرفیت‌های موجود و پذیرش مسئولیت دستگاه متولی در این زمینه تصریح کرد: اگر امروز در چنین وضعیتی قرار داریم، باید پیش از هر چیز عملکرد خودمان را ارزیابی کنیم. بخش عمده ضعف‌ها و عقب‌ماندگی‌ها به ما مدیران بازمی‌گردد؛ چراکه نتوانسته‌ایم آن‌گونه که باید وظایف و رسالت خود را انجام دهیم. مسئولیت معرفی، احیا و فراهم کردن زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های میراث فرهنگی و گردشگری بر عهده دستگاه متولی است و نباید این مسئولیت را به فعالان و متخصصان این حوزه واگذار کنیم.

او با تأکید بر اینکه حفاظت از میراث فرهنگی باید با برنامه‌ریزی برای معرفی و بهره‌برداری اصولی همراه باشد، گفت: رسالت ما در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، معرفی داشته‌ها، احیا و ایجاد زیرساخت‌های لازم و کمک به بهره‌برداری مناسب از آن‌هاست. در واقع، صرف برخورداری از یک اثر تاریخی یا جاذبه گردشگری کافی نیست؛ باید بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که این ظرفیت‌ها دیده شوند، امکان بازدید از آن‌ها وجود داشته باشد و در نهایت به توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه کمک کنند.

این مسئول گردشگری را از مهم‌ترین ظرفیت‌های ایجاد ثروت پایدار دانست و افزود: گردشگری ماهیتی فرابخشی دارد و آثار آن تنها به جذب مسافر محدود نمی‌شود، بلکه در اشتغال‌زایی، رونق کسب‌وکارهای محلی، بهبود معیشت جوامع میزبان و تقویت امنیت اجتماعی و روانی نیز نقش دارد. نمونه روشن آن مجموعه‌های اقامتی و گردشگری هستند که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی ایجاد می‌کنند.

زینالی توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی را از الزامات تقویت اقتصاد محلی برشمرد و افزود: بوم‌گردی‌ها می‌توانند در رونق اقتصادی روستاها نقش مؤثری داشته باشند و با ایجاد فرصت‌های شغلی، زمینه ماندگاری جمعیت و بهره‌مندی ساکنان از منافع گردشگری را فراهم کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای جبران عقب‌ماندگی زیرساختی استان اشاره کرد و گفت: طی ماه‌های گذشته تلاش کرده‌ایم با سرعت بیشتری پروژه‌های زیرساختی را دنبال کنیم. بخشی از این اقدامات نیز بر پایه پیگیری‌های انجام‌شده در دوره‌های گذشته شکل گرفته و هدف این است که استان از وضعیت موجود فاصله بگیرد و امکان استفاده بهتر از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری آن فراهم شود.

او با اشاره به پروژه‌های اقامتی استان افزود: پیشبرد طرح تبدیل یک مجموعه به هتل پنج‌ستاره و فراهم کردن زمینه احداث چهار هتل سه و چهارستاره از جمله اقداماتی است که در مسیر توسعه زیرساخت اقامتی البرز دنبال می‌شود؛ چراکه توسعه گردشگری بدون فراهم بودن امکانات اقامت و خدمات مورد نیاز گردشگران امکان‌پذیر نیست.

زینالی درباره ساماندهی آثار تاریخی استان نیز اظهار کرد: مجموعه پل خاتون هنگام آغاز مسئولیت با مشکلات متعددی مواجه بود که اقدامات لازم برای رفع آن‌ها انجام شده و این پروژه به مرحله تکمیل رسیده است. همچنین برای کاخ سلیمانیه چهار محور کاری تعریف کرده‌ایم تا ساماندهی و رفع مشکلات این مجموعه با برنامه‌ریزی مشخص دنبال شود.

این مسئول در ادامه تپه ازبکی را از ظرفیت‌های مهم تاریخی و گردشگری استان دانست و گفت: در ماه‌های اخیر اقدامات زیرساختی قابل توجهی در این محوطه انجام شده است. ایجاد سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه و نصب دو برج نوری برای روشنایی محوطه از جمله این اقدامات است که با هدف ارتقای شرایط حضور و بازدید گردشگران صورت گرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با اشاره به اجرای گذر گردشگری در تپه ازبکی افزود: این گذر با هدف تسهیل دسترسی بازدیدکنندگان به بخش‌های مختلف محوطه و بازار آن در حال اجراست. برای ادامه عملیات نیز اعتبار مورد نیاز پیش‌بینی شده و تلاش می‌کنیم با تکمیل مراحل بعدی، زیرساخت‌های این مجموعه را توسعه دهیم.

زینالی تصریح کرد: هدف ما تنها ایجاد امکانات اولیه برای بازدید نیست، بلکه باید زمینه معرفی شایسته این محوطه تاریخی و حرکت در مسیر ثبت جهانی آن فراهم شود. در همین راستا، ساختار سازمانی و نیروی انسانی مورد نیاز این مجموعه نیز در معاونت منابع انسانی تعریف و ثبت شده است تا فعالیت‌های آن از پشتوانه اجرایی مشخصی برخوردار باشد.

او در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه تبدیل البرز به یکی از قطب‌های گردشگری علمی کشور خبر داد و اظهار کرد: برای تحقق این هدف، مجموعه‌ای با محوریت گردشگری علمی در استان در حال آماده‌سازی است که قرار است به‌زودی رونمایی شود. نخستین بالن این مجموعه نیز خریداری شده و پرواز آزمایشی آن در برنامه قرار دارد.

این مسئول گفت: با تکمیل فاز نخست این طرح، زمینه حضور علاقه‌مندان به نجوم، اجرای برنامه‌های مرتبط با گردشگری علمی و اقامت گردشگران فراهم می‌شود. همچنین در کنار این ظرفیت‌ها، توسعه گردشگری ماجراجویانه از جمله آفرود، اتومبیل‌رانی و موتورسواری نیز مورد توجه قرار گرفته است.

او در پایان با قدردانی از فعالان و متخصصان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری استان تأکید کرد: جایگاه و اعتبار مدیریتی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به تلاش و همراهی فعالان این حوزه وابسته است و توسعه ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری البرز بدون استفاده از دانش، تجربه و مشارکت این افراد محقق نخواهد شد.

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