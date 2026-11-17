به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد مریدی امروز سه‌شنبه 26 آبان ماه 1405در دیدار با رئیس سازمان بسیج اساتید استان فارس، با انتقاد از انزوای فعلی مراکز علمی و برگزاری همایش‌ها صرفاً در محیط‌های دانشگاهی، تأکید کرد: برای کمک به اقتصاد گردشگری و صنایع دستی، دانشگاه‌ها باید از فضای خواص خارج شده و با مخاطب عام و بخش صنعت پیوند برقرار کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در ادامه این دیدار، با اشاره به وضعیت دشوار حوزه گردشگری، بر ضرورت تغییر استراتژی برگزاری رویدادها تأکید کرد.

مریدی ادامه داد: وضعیت فعلی برگزاری همایش‌ها در محیط‌های بسته دانشگاهی، کمکی به اقتصاد گردشگری نمی‌کند. پیشنهاد من این است که همایش‌ها در سالن‌های بیرون از دانشگاه و در محیط‌های گردشگری برگزار شوند تا حداقل بتوانند باعث رونق اقتصادی و جذب میهمان شوند.

او با اشاره به وضعیت دانشگاهها و چالش‌های مدیریت شهری، افزود: فقدان شناخت عمومی از مدیریت‌های دانشگاهی و عدم مؤثر، باعث شده است که دانشگاه‌ها از فضای اصلی جامعه و تصمیم‌سازی‌های کلان فاصله بگیرند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس تأکید کرد که اگر دانشگاه‌ها نخواهند در فضای عمومی حضور یابند، جایگاه مرجعیت خود را در جامعه از دست خواهند داد.

مریدی در بخش دیگری از سخنان خود، یک راهکار عملیاتی برای پیوند میان اساتید و جامعه پیشنهاد داد.

او گفت: بسیاری از مسائل اجتماعی و اقتصادی، از جمله بحران‌های معیشتی، نیاز به تحلیل روان‌شناختی و جامعه‌شناختی دارند. پیشنهاد من این است که سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، با همکاری بسیج اساتید، اتاق‌های مشاوره تخصصی را در بدنه خود مستقر کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس تصریح کرد: به جای اینکه متخصصان صرفاً در محیط‌های دانشگاهی بحث کنند، باید در سازمان‌ها حضور یابند تا با تحلیل‌های علمی خود در حوزه‌های مدیریت، اقتصاد مالی خانواده و مسائل اجتماعی، به حل بحران‌های واقعی جامعه کمک کنند. این حضور، باعث ایجاد شور و اشتیاق در میان دانشجویان و اساتید خواهد شد.

یکی از بخش‌های سخنان مریدی، مربوط به نقش پارک‌های علم و فناوری به بدنه اصلی صنعت و جامعه بود. اگر ۱۰۰ درصد مردم بدانند مراکزی همچون پارک‌های علم و فناوری و دانش‌بنیان‌ها چه کارکردی دارند، شاهد پیوند واقعی خواهیم بود.

او در پایان، ضمن یادآوری از تجربه‌های شخصی خود در تلاش برای برقراری ارتباط با اساتید، بر ضرورت حفظ اعتبار واژه «استاد» تأکید کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با ابراز نگرانی از کمرنگ شدن جایگاه علمی اساتید در فرآیندهای اجتماعی، خواستار آن شد که اساتید به جای تمرکز بر مسائل صرفاً تئوریک، در حل چالش‌های واقعی کشور مانند حوزه میراث فرهنگی و گردشگری مشارکت کنند.

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