به گزارش خبرنگار میراث آریا، نان در فرهنگ ایرانی همواره جایگاهی فراتر از یک ماده غذایی داشته و در زندگی روزمره، مناسبات خانوادگی، آیین‌های اجتماعی و سنت‌های مهمان‌نوازی نقشی اساسی ایفا کرده است. در میان انواع نان‌های سنتی ایران، نان لواش به دلیل ویژگی‌های خاص در تهیه، پخت، نگهداری و مصرف، جایگاه قابل‌توجهی در فرهنگ غذایی مناطق مختلف کشور دارد.

فرهنگ پخت و تقسیم نان لواش، مجموعه‌ای از دانش‌ها، مهارت‌ها و سنت‌های اجتماعی را دربرمی‌گیرد که طی نسل‌های متوالی شکل گرفته و استمرار یافته‌اند. این میراث زنده، علاوه بر فنون تهیه خمیر و پخت نان، شامل همکاری اعضای خانواده و جامعه محلی، نقش‌آفرینی زنان، آموزش سنتی و شیوه‌های تقسیم محصول میان افراد است؛ مؤلفه‌هایی که آن را به عنصری ارزشمند در حوزه میراث فرهنگی ناملموس تبدیل کرده‌اند.

پیشینه تاریخی؛ نان در بستر فرهنگ و تمدن ایرانی

نان از دیرباز یکی از اصلی‌ترین عناصر تغذیه در جوامع ایرانی بوده است. تنوع اقلیمی، شرایط کشاورزی، دسترسی به غلات و شیوه‌های معیشتی، زمینه شکل‌گیری انواع گوناگون نان را در مناطق مختلف ایران فراهم کرده است. نان‌های مسطح و نازک نیز به دلیل سهولت تهیه، سرعت پخت و امکان نگهداری، در بخش وسیعی از جغرافیای فرهنگی ایران و کشورهای همسایه رواج یافته‌اند.

لواش یکی از شناخته‌شده‌ترین انواع این نان‌هاست که در ایران و بخش‌هایی از آسیای غربی، قفقاز و آناتولی با ویژگی‌ها و شیوه‌های محلی متفاوت تهیه می‌شود. قدمت دقیق پیدایش این نوع نان به‌طور مشخص قابل تعیین نیست، اما سنت پخت نان‌های مسطح در این منطقه پیشینه‌ای طولانی دارد و در طول قرن‌ها متناسب با شرایط زندگی، مواد اولیه و ابزارهای در دسترس جوامع مختلف تحول یافته است. اهمیت تاریخی نان لواش را باید در استمرار آن در زندگی روزمره مردم جست‌وجو کرد؛ محصولی که از گذشته تا امروز در سفره خانواده‌ها حضور داشته و بخشی از حافظه غذایی و فرهنگی جوامع محلی را شکل داده است.

از آماده‌سازی خمیر تا تنور؛ مهارت‌هایی که نسل به نسل منتقل شده‌اند

تهیه نان لواش فرایندی است که به مجموعه‌ای از مهارت‌های تجربی و فنی نیاز دارد. مواد اولیه اصلی آن معمولاً آرد، آب و نمک است. خمیر پس از ترکیب مواد، ورز داده می‌شود و برای مدتی استراحت می‌کند تا بافت مناسبی برای شکل‌دهی پیدا کند. در مرحله بعد، خمیر به قطعات کوچک تقسیم شده و با استفاده از وردنه یا ابزارهای سنتی به لایه‌هایی نازک و یکنواخت تبدیل می‌شود. مهارت در تشخیص بافت خمیر، میزان ضخامت و نحوه پهن کردن آن از عوامل تعیین‌کننده کیفیت نان است.

در شیوه‌های سنتی، نان روی دیواره داخلی تنورهای گلی یا سطوح داغ مخصوص پخت قرار می‌گیرد. حرارت بالا موجب می‌شود خمیر در مدت کوتاهی پخته و به نانی نازک و انعطاف‌پذیر تبدیل شود. پس از پخت، نان‌ها جمع‌آوری شده و برای مصرف یا نگهداری آماده می‌شوند. شناخت میزان حرارت، زمان مناسب پخت، نحوه آماده‌سازی خمیر و استفاده صحیح از ابزارهای سنتی، بخشی از دانشی است که بیشتر از طریق تجربه عملی و آموزش مستقیم از استادکاران و اعضای باتجربه خانواده به نسل‌های بعد انتقال یافته است.

نقش زنان و مشارکت اجتماعی در تداوم سنت نان‌پزی

یکی از ابعاد مهم فرهنگ پخت نان لواش، ماهیت جمعی این فعالیت در بسیاری از جوامع محلی است. در شیوه‌های سنتی، پخت نان اغلب با مشارکت چند نفر انجام می‌شود و هر فرد بخشی از فرایند را برعهده می‌گیرد؛ از آماده‌سازی خمیر و تقسیم آن تا پهن کردن، پخت و جمع‌آوری نان‌ها.

زنان در بسیاری از مناطق حاملان اصلی این دانش و مهارت بوده‌اند و نقش مهمی در استمرار این سنت ایفا کرده‌اند. آموزش روش تهیه نان معمولاً در بستر خانواده و از طریق مشاهده، مشارکت و تجربه عملی صورت گرفته است. دختران و زنان جوان با حضور در کنار مادران و مادربزرگ‌ها، علاوه بر آموختن فنون پخت، با ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با این فعالیت نیز آشنا شده‌اند.

کارکرد این سنت به تولید نان محدود نمی‌شود؛ گردهمایی افراد، همکاری در انجام فعالیت‌های مشترک و گفت‌وگوهای روزمره در جریان پخت، زمینه تقویت روابط اجتماعی و انتقال تجربه‌های فرهنگی را فراهم می‌کند.

تقسیم نان؛ نمادی از همدلی، مهمان‌نوازی و پیوندهای اجتماعی

در فرهنگ جوامع سنتی، نان همواره از جایگاهی ویژه در مناسبات اجتماعی برخوردار بوده است. تقسیم نان میان اعضای خانواده، همسایگان و مهمانان، در بسیاری از مناطق نمادی از سخاوت، مشارکت و توجه به دیگران به شمار می‌رود. در برخی جوامع محلی، پخت نان به‌صورت گروهی انجام می‌شود و محصول نهایی میان افرادی که در این فعالیت مشارکت داشته‌اند تقسیم می‌شود. این شیوه علاوه بر تأمین نیاز غذایی، موجب تقویت حس تعلق به جامعه محلی و استمرار روابط همسایگی و خانوادگی می‌شود.

حضور نان در سفره‌های جمعی، مناسبت‌های خانوادگی، جشن‌ها و آیین‌های اجتماعی نیز نشان‌دهنده جایگاه فرهنگی آن است. از این منظر، نان لواش را باید بخشی از نظام ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی دانست که در آن مفاهیمی همچون همکاری، بخشندگی و مهمان‌نوازی از طریق یک فعالیت روزمره بازتولید می‌شوند.

میراثی مشترک میان ایران و کشورهای منطقه

فرهنگ تهیه و تقسیم نان‌های مسطح، محدود به مرزهای جغرافیایی یک کشور نیست و در میان جوامع مختلف منطقه رواج دارد. ایران، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکیه از کشورهای مشارکت‌کننده در پرونده ثبت جهانی این عنصر هستند. در هر یک از این کشورها، نان‌های مسطح با نام‌ها، ابزارها و شیوه‌های محلی متفاوت تهیه می‌شوند. در پرونده یونسکو، علاوه بر لواش، گونه‌هایی مانند کاتیرما، ژوپکا و یوفکا نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

این تنوع فرهنگی نشان می‌دهد که سنت نان‌پزی در منطقه، علاوه بر برخورداری از ویژگی‌های بومی، از طریق ارتباطات تاریخی، مبادلات فرهنگی و پیوندهای اجتماعی میان جوامع مختلف استمرار یافته است. ثبت مشترک این عنصر نیز بر ارزش همکاری فرهنگی میان کشورها و شناسایی میراث‌های مشترک تأکید دارد.

ثبت جهانی در یونسکو؛ پاسداری از دانش و سنت‌های زنده

فرهنگ تهیه و تقسیم نان‌های مسطح سنتی، شامل لواش، کاتیرما، ژوپکا و یوفکا، در سال ۲۰۱۶ میلادی و در یازدهمین نشست کمیته بین‌الدولی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در آدیس‌آبابا، اتیوپی، در فهرست نماینده میراث فرهنگی ناملموس بشریت به ثبت رسید.

این ثبت چندملیتی، تنها به معرفی یک نوع نان یا روش تهیه آن محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از دانش‌های بومی، مهارت‌های سنتی، مناسبات اجتماعی و شیوه‌های انتقال میراث میان نسل‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد. از این منظر، ارزش اصلی این عنصر در پیوند میان محصول غذایی و جامعه حامل آن نهفته است. استادکاران، خانواده‌ها، زنان و جوامع محلی نقش اصلی را در زنده نگه‌داشتن این سنت برعهده دارند و استمرار آن وابسته به مشارکت فعال همین گروه‌هاست.

ضرورت پاسداری؛ پیوند میراث ناملموس با توسعه گردشگری فرهنگی

گسترش نانوایی‌های صنعتی، تغییر سبک زندگی، شهرنشینی و کاهش استفاده از تنورهای سنتی، در برخی مناطق موجب کم‌رنگ شدن شیوه‌های جمعی پخت نان شده است. این تحولات می‌توانند فرصت انتقال دانش سنتی و مشارکت نسل جوان در فرایند تهیه نان را کاهش دهند. در چنین شرایطی، مستندسازی روش‌های سنتی پخت، شناسایی استادکاران و حاملان این میراث، حمایت از کارگاه‌های محلی و برگزاری برنامه‌های آموزشی و فرهنگی اهمیت ویژه‌ای دارد.

همچنین معرفی فرهنگ نان‌پزی در مسیرهای گردشگری روستایی، گردشگری خوراک و برنامه‌های تجربه‌محور می‌تواند زمینه آشنایی گردشگران با شیوه‌های سنتی تهیه نان را فراهم کند. ایجاد امکان مشاهده فرایند پخت، مشارکت در فعالیت‌های مرتبط و آشنایی با داستان‌ها و خاطرات محلی، ظرفیت تبدیل این میراث به یکی از جاذبه‌های گردشگری فرهنگی را دارد؛ مشروط بر آنکه اصالت سنت‌ها و نقش جوامع محلی حفظ شود و منافع حاصل از این فعالیت‌ها به حاملان میراث بازگردد.

نان لواش؛ روایتی از هویت فرهنگی و زندگی جمعی ایرانیان

فرهنگ پخت و تقسیم نان لواش نمونه‌ای روشن از پیوند میان خوراک، هویت فرهنگی و روابط اجتماعی است. این سنت نشان می‌دهد که میراث فرهنگی ناملموس تنها در آیین‌های بزرگ، هنرهای نمایشی و مناسبت‌های رسمی خلاصه نمی‌شود، بلکه فعالیت‌های روزمره‌ای مانند تهیه و تقسیم نان نیز می‌توانند حامل خاطره جمعی، دانش بومی و ارزش‌های فرهنگی باشند.

ثبت جهانی این عنصر در سال ۲۰۱۶ فرصتی برای معرفی یکی از سنت‌های مشترک فرهنگی ایران و کشورهای منطقه فراهم کرد؛ سنتی که حفظ آن مستلزم حمایت از جوامع حامل، استمرار آموزش میان نسل‌ها، پاسداری از مهارت‌های سنتی و تقویت پیوند میان میراث فرهنگی و زندگی معاصر است. نان لواش در این معنا، تنها محصولی برآمده از آرد و آب و آتش نیست؛ بلکه روایتگر فرهنگ مشارکت، همدلی و مهمان‌نوازی مردمانی است که این دانش را در طول نسل‌ها حفظ کرده و همچنان در زندگی روزمره خود به آن معنا می‌بخشند.



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