علی‌اصغر شالبافیان در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به ماموریت معاونت سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در زمینه تامین منابع مالی کسب‌وکارهای گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: یکی از ماموریت‌های اصلی این معاونت، طراحی و پیگیری مسیرهای متنوع تأمین مالی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران این دو حوزه است، ماموریتی که تاکنون بخش عمده آن از طریق بهره‌گیری از ابزارها و ظرفیت‌های بازار پول دنبال شده است.

او افزود: تسهیلات تبصره‌های قانون بودجه، منابع تکلیفی اشتغال، تسهیلات صندوق توسعه ملی و اوراق گواهی سپرده خاص از جمله ابزارهایی هستند که وزارت میراث‌فرهنگی برای تامین مالی کسب‌وکارهای گردشگری و صنایع‌دستی پیگیری کرده و در این زمینه نیز نتایج قابل توجهی به دست آمده است.

رئیس مرکز امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به عملکرد تامین مالی از طریق بازار پول تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی تا ماه گذشته، طی یک سال گذشته بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار کسب‌وکارهای حوزه گردشگری قرار گرفته و فعالان این بخش از آن بهره‌مند شده‌اند. همچنین بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دیگر در مرحله بررسی قرار دارد که امیدواریم با تسریع فرآیندهای مربوط، زمینه بهره‌مندی هرچه سریع‌تر متقاضیان از این منابع فراهم شود.

شالبافیان با تاکید بر ضرورت توسعه روش‌های نوین تامین مالی و کاهش اتکای انحصاری به منابع بانکی ادامه داد: در کنار پیگیری ظرفیت‌های بازار پول، یکی از برنامه‌های محوری معاونت سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی، ایجاد و توسعه ابزارهای متناسب با ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه‌های گردشگری است.

او با بیان اینکه پروژه‌های گردشگری از ظرفیت‌های ارزشمند دارایی‌محور برای حضور در بازار سرمایه برخوردارند، گفت: در ماه‌های گذشته و با دستور وزیر میراث‌فرهنگی، مطالعات و زمینه‌سنجی‌های لازم برای ورود پروژه‌های گردشگری به بازار سرمایه آغاز شده است. در این چارچوب، ابزارهایی نظیر تامین مالی جمعی، صندوق‌های پروژه و صندوق‌های املاک و مستغلات با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌ای بخش گردشگری مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

رئیس مرکز امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین به تفاهم‌نامه سه ماه گذشته میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت میراث‌فرهنگی اشاره کرد و افزود: یکی از محورهای مهم این تفاهم‌نامه، ایجاد گشایش‌های لازم برای بهره‌مندی فعالان گردشگری از ظرفیت‌های بازار سرمایه و تسهیل دسترسی این بخش به ابزارها و نهادهای تامین مالی است.

شالبافیان با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای عملیاتی‌کردن مطالعات انجام‌شده در ماه‌های آینده اظهار کرد: پیش‌بینی ما این است که در ماه‌های پیش‌رو بتوانیم به‌صورت مشخص، متقاضیان و پروژه‌های واجد شرایط را برای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه شناسایی و در مسیر بهره‌مندی از این ابزارها حمایت و راهنمایی کنیم.

او درباره اهداف حضور وزارت میراث‌فرهنگی در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی نیز گفت: اهمیت این نمایشگاه در آن است که به‌صورت هم‌زمان مجموعه‌ای از ظرفیت‌های بازار پول و بازار سرمایه را در کنار یکدیگر گرد هم می‌آورد، از بانک‌ها و نهادهای مالی گرفته تا صندوق‌ها، کارگزاری‌های بورسی و شرکت‌های تامین سرمایه. این اجتماع تخصصی، فرصت مناسبی برای شکل‌گیری ارتباط مستقیم و هدفمند میان فعالان حوزه گردشگری و بازیگران نظام تامین مالی کشور فراهم می‌کند.

رئیس مرکز امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی ادامه داد: در این نمایشگاه، همکاران ما می‌توانند از یک سو ویژگی‌ها و ظرفیت‌های ممتاز بازار سرمایه و ابزارهای متنوع آن را برای فعالان گردشگری تبیین کنند و از سوی دیگر، قابلیت‌ها، دارایی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری صنعت گردشگری را به نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران معرفی کنند تا زمینه شناخت متقابل و تعریف مسیرهای همکاری فراهم شود.

شالبافیان با تاکید بر اهمیت پیوند میان ظرفیت‌های اقتصادی گردشگری و ابزارهای نوین تامین مالی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه را می‌توان یکی از نخستین بسترهای تخصصی برای گفت‌وگوی مستقیم و نظام‌مند میان فعالان حوزه گردشگری، همکاران وزارتخانه و فعالان بازار سرمایه دانست، فرصتی که می‌تواند به شناخت دقیق‌تر نیازهای تامین مالی پروژه‌ها، معرفی ابزارهای متناسب و شکل‌گیری همکاری‌های مؤثر میان دو بخش منجر شود.

او در پایان تاکید کرد: هدف از این حضور، تلاش برای ایجاد زمینه‌ای عملیاتی به‌منظور اتصال پروژه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری به منابع و ابزارهای بازار سرمایه است، مسیری که می‌تواند به تنوع‌بخشی به منابع مالی، تسهیل سرمایه‌گذاری و تقویت ظرفیت توسعه اقتصادی صنعت گردشگری کمک کند.

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