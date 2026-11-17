به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دیدار با سجاد رحمانی، مدیرکل حج و زیارت استان کردستان، اظهار کرد: مرزهای سیرانبند بانه و باشماق مریوان از گذرگاه‌های مهم استان هستند که با برنامه‌ریزی و هماهنگی میان مجموعه‌های فعال در حوزه گردشگری و زیارت، می‌توان از موقعیت آن‌ها برای توسعه خدمات سفر و گردشگری مذهبی بهره گرفت.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به فعالیت ۹۳ دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در استان افزود: این دفاتر از توانمندی‌های بخش خصوصی در حوزه گردشگری به شمار می‌روند و تعامل آن‌ها با دفاتر حج و زیارت، زمینه ارائه خدمات متنوع‌تر به مسافران و زائران را فراهم می‌کند.



او عنوان کرد: آمادگی داریم با همکاری مجموعه حج و زیارت و تقویت ارتباط میان دفاتر دو حوزه، زمینه اجرای برنامه‌های مشترک و بهره‌گیری بیشتر از توان فعالان گردشگری و زیارتی را فراهم کنیم.



وطن‌دوست یادآور شد: توسعه گردشگری مذهبی و ارتقای خدمات سفر نیازمند هماهنگی و مشارکت دستگاه‌های مربوطه و فعالان بخش خصوصی است و امیدواریم با تقویت این تعاملات، زمینه معرفی بهتر جاذبه‌های گردشگری استان و رونق فعالیت‌های مرتبط با گردشگری در کردستان فراهم شود.

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