به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا خلج، روز سه‌شنبه، 26 آبان ماه در حاشیه مراسم تقدیر از فعالان حوزه گردشگری و صنایع دستی البرز که در برگزاری برنامه‌های هفته فرهنگی کرج مشارکت داشتند، اظهار کرد: برگزاری این مراسم در واقع نوعی خداقوت و قدردانی از زحمات این افراد بود تا ضمن ارج نهادن به تلاش‌های صورت‌گرفته، انگیزه و دلگرمی بیشتری برای حضور و همکاری آنان در برنامه‌ها، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های آینده ایجاد شود. معتقدیم استمرار چنین رویدادهایی بدون همراهی و مشارکت فعالان حوزه گردشگری و صنایع دستی امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج با تأکید بر اینکه معرفی آثار تاریخی باید یکی از محورهای اصلی رویدادهای فرهنگی کرج باشد، افزود: در برنامه‌ریزی برای جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های آینده، معرفی بناهای تاریخی شهرستان، به‌ویژه کاخ سلیمانیه، مورد توجه قرار دارد و تلاش می‌کنیم از ظرفیت این رویدادها برای آشنایی بیشتر مردم، علاقه‌مندان و گردشگران با میراث تاریخی منطقه استفاده کنیم.

این مسئول بیان کرد: هدف این است که آثار تاریخی از فضاهای کمتر شناخته‌شده خارج شوند و شهروندان و گردشگران فرصت بیشتری برای بازدید و آشنایی با ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آنها پیدا کنند. در این مسیر، نقش راهنمایان گردشگری بسیار مهم است؛ چراکه معرفی یک اثر تاریخی فقط به بازدید از آن محدود نمی‌شود، بلکه ارائه اطلاعات دقیق، مستند و علمی درباره پیشینه و ویژگی‌های اثر نیز اهمیت زیادی دارد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت راهنمایی گردشگران گفت: انتظار داریم راهنمایان گردشگری با مطالعه و آمادگی علمی کافی در این برنامه‌ها حضور پیدا کنند تا بتوانند اطلاعات مربوط به آثار تاریخی را به شکلی دقیق و آگاهانه در اختیار بازدیدکنندگان قرار دهند. چنین رویکردی می‌تواند به افزایش شناخت عمومی از میراث فرهنگی و تقویت تجربه گردشگران منجر شود.

خلج همچنین نمایشگاه صنایع دستی و عشایر را فرصتی برای معرفی بخشی از هویت فرهنگی و زندگی بومی شهرستان دانست و افزود: در کنار معرفی جاذبه‌های تاریخی، تلاش داریم گوشه‌ای از زندگی روستایی کرج را نیز به نمایش بگذاریم.

او خاطرنشان کرد: معرفی این داشته‌ها می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر مردم و گردشگران با سبک زندگی روستایی، سنت‌ها، هنرهای بومی و ظرفیت‌های فرهنگی منطقه را فراهم کند. هدف ما این است که در کنار معرفی آثار تاریخی، سایر جلوه‌های هویتی شهرستان نیز دیده شوند و مردم و گردشگران بتوانند با تنوع ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری کرج آشنا شوند.

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