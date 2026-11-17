به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: نخستین جلسه شورای تشکل‌های صنایع‌دستی استان با هدف تبیین فرایند تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی، تشریح وظایف و مأموریت‌های شورا و آشنایی فعالان این حوزه با مراحل اجرایی این فرایند برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی هرمزگان افزود: در این نشست، مفاد دستورالعمل اجرایی ابلاغ‌شده از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌صورت تفصیلی تشریح شد و حاضران با اهداف تشکیل تشکل حرفه‌ای، ساختار و وظایف شورای تشکل‌ها و مراحل انتخاب هیئت مؤسس آشنا شدند.

او با اشاره به استقبال فعالان و مجموعه‌های مرتبط از این نشست بیان کرد: بیش از ۳۰ نفر از فعالان و نمایندگان شرکت‌های تعاونی، انجمن‌های مرتبط با حوزه صنایع‌دستی در این جلسه حضور داشتند که نشان‌دهنده ظرفیت و مشارکت مجموعه‌های فعال استان برای شکل‌گیری یک تشکل حرفه‌ای و منسجم است.

معاون صنایع‌دستی هرمزگان عنوان کرد: در گام بعدی، از افراد علاقه‌مند دعوت می‌شود درخواست خود را برای عضویت در هیئت مؤسس ارائه کنند تا پس از بررسی، نمایندگان موردنظر برای پیگیری مراحل تشکیل تشکل معرفی شوند.

او همچنین از انتخاب نفیسه راستی به‌عنوان نماینده شورای تشکل‌های صنایع‌دستی استان خبر داد و گفت: این نماینده از این پس در جلسات کارگروه استانی، با حضور دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی، شرکت خواهد کرد تا دیدگاه‌ها، مطالبات و ظرفیت‌های تشکل‌های صنایع‌دستی را در این جلسات مطرح و پیگیری کند.

رمجی در پایان اظهار کرد: تشکیل شورای تشکل‌ها و فراهم‌کردن زمینه مشارکت فعالان این حوزه، گامی در مسیر تقویت هم‌افزایی میان مجموعه‌های مرتبط، انسجام‌بخشی به فعالیت‌ها و ایجاد بستر مناسب برای شکل‌گیری تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی در استان است.

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