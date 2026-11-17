به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دیدار با جمعی از ناشران و فعالان صنعت نشر، با بررسی مسائل و چالش‌های این حوزه، بر ضرورت شکل‌گیری رویکردی هم‌افزا میان دولت، نهادهای عمومی، مدیریت شهری و فعالان نشر برای تقویت جایگاه کتاب در سبد فرهنگی و اقتصادی جامعه تاکید کرد.

صالحی‌امیری در این دیدار با اشاره به ضرورت گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی و افزایش دسترسی عمومی به کتاب، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های وزارت میراث‌فرهنگی و سایر دستگاه‌های اجرایی را برای حمایت از ناشران و توسعه بازار نشر قابل بهره‌برداری دانست و بر لزوم تبدیل این ظرفیت‌ها به فرصت‌های عملیاتی تاکید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، توسعه تعامل با نهادهای فعال در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی، حمایت دولت و شهرداری‌ها را از جمله محورهای قابل پیگیری در این زمینه برشمرد.

او با اشاره به ظرفیت زیرساختی مجموعه‌های فرهنگی‌تاریخی و هتل‌ها اظهار کرد: می‌توان در این مجموعه‌ها فضاهایی را برای ایجاد کتاب‌خوانی و عرضه آثار ناشران در نظر گرفت تا علاوه بر توسعه دسترسی مخاطبان به کتاب، زمینه معرفی آثار فرهنگی نیز فراهم شود.

صالحی‌امیری همچنین با طرح ایده بهره‌گیری هم‌زمان از ظرفیت صنایع‌دستی و صنعت نشر افزود: می‌توان تعدادی از محصولات صنایع‌دستی را در اختیار ناشران قرار داد تا این آثار در کنار کتاب عرضه شوند. در این فرایند، وزارت میراث‌فرهنگی می‌تواند نقش حلقه واسط و تسهیل‌گر را میان ناشران و فعالان صنایع‌دستی ایفا کند.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر ضرورت حمایت ساختاری از صنعت نشر، پیشنهاد داد با اخذ مجوزهای لازم از دولت، دستگاه‌های اجرایی امکان خرید و توزیع کتاب‌های تخصصی و مرتبط با ماموریت‌های خود را داشته باشند.

او در تشریح این پیشنهاد گفت: برای مثال، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌تواند با تهیه و توزیع کتاب‌هایی با موضوع ایران، تاریخ، تمدن و میراث‌فرهنگی، ضمن تقویت دانش تخصصی و عمومی کارکنان، به توسعه بازار کتاب‌های مرتبط با هویت ایرانی کمک کند.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های مغفول گردشگری در معرفی کتاب و صنعت نشر، پیوند میان گردشگری فرهنگی و کتاب‌خوانی را زمینه‌ای برای خلق تجربه‌های جدید فرهنگی دانست.

او در پایان با تاکید بر اینکه حمایت از کتاب و کتاب‌خوانی نباید به اقدامات محدود و مقطعی منحصر شود، بهره‌گیری از ظرفیت تمام دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی را ضروری دانست و خرید کتاب در شمارگان بالا و اهدای آن به کتابخانه‌های کشور را از جمله راهکارهای قابل پیگیری برای افزایش تقاضا و تقویت چرخه اقتصادی نشر عنوان کرد.

مطالبات ناشران؛ از احیای جایگاه کتاب در سبد خرید خانوار تا حمایت‌های ساختاری دولت

در بخش دیگری از این دیدار، ناشران و فعالان صنعت نشر، مجموعه‌ای از دغدغه‌ها، پیشنهادها و مطالبات خود را در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی، حمایت اقتصادی از صنعت نشر و توسعه زیرساخت‌های کتاب‌خوانی مطرح کردند.

بازگرداندن کتاب به سبد خرید خانوار و افزایش تقاضای عمومی برای مطالعه، بهره‌گیری از فضاها و امکانات وزارت میراث‌فرهنگی برای ترویج کتاب‌خوانی، گسترش کتابخانه‌های وابسته به نهادهای عمومی از جمله مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده از سوی ناشران بود.

انتهای پیام/