به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی هرمزگان، امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۵، با اعلام این خبر بر اهمیت نقش تشکل‌های بخش خصوصی در توسعه پایدار گردشگری تأکید کرد و گفت: این نشست تخصصی روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه، ساعت ۱۶ در سالن اجتماعات هتل وزرا بندرعباس با حضور اعضا و فعالان صنعت هتلداری استان برگزار خواهد شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی ساختار اجرایی و چارچوب فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای افزود: در این مجمع عمومی فوق‌العاده، اعضای جامعه هتلداران پیرامون، بازنگری و اصلاح اساسنامه فعلی و همچنین تصویب اساسنامه جدید بر اساس الگوی ابلاغی و پیشنهادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بحث و تبادل نظر کرده و تصمیم‌گیری خواهند کرد.

او در ادامه تصریح کرد: هتل‌ها و مراکز اقامتی، ستون فقرات زنجیره ارزش گردشگری استان هستند و ارتقای سطح کیفی خدمات، نیازمند ساختاری چابک، هماهنگ و منطبق با استانداردهای روز ملی است. اصلاح اساسنامه این تشکل می‌تواند بستر مناسب‌تری برای مشارکت حداکثری فعالان این حوزه در تصمیم‌سازی‌های کلان گردشگری استان فراهم کند.

محمدی در پایان از تمامی اعضا، مدیران هتل‌ها و واحدهای اقامتی استان دعوت کرد تا با حضور فعال در این نشست، در روند تصمیم‌گیری‌های ساختاری و آینده صنفی هتلداران هرمزگان سهیم باشند.

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