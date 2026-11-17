به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یوسف سلمان‌خواه مدیرکل میراث‌فرهنگی استان گیلان امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان، اظهار کرد: نخستین رویداد سرمایه‌گذاری گیلان با همت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری گیلان و همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان، شرکت توسعه گردشگری استان گیلان، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی استان و سازمان منطقه آزاد انزلی، طی روزهای ۲۷ و ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در تالار مرکزی شهر رشت برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان با اشاره به حضور مهمانان ملی، از جمله انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در این رویداد تصریح کرد: این همایش بزرگ فرصتی مغتنم برای معرفی پتانسیل‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ۱۷ شهرستان استان، رونمایی از بسته‌های فاخر سرمایه‌گذاری، تصویرسازی نوین از ظرفیت‌های اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های جذب سرمایه به شمار می‌رود.

او، رویکرد ویژه این رویداد را «سرمایه‌گذاری بر روی بناهای تاریخی با نگاه به میراث و امید به آینده» دانست و افزود: یکی از اهداف اساسی ما در برگزاری این برنامه، کاهش فاصله میان بخش خصوصی و بدنه دولت در مسیر توسعه سرمایه‌گذاری است. در همین راستا، معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری استان، توسعه شهرستان‌محور، شناسایی فرصت‌های صادراتی و لجستیکی، ایجاد بانک جامع سرمایه‌گذاران استان و معرفی گیلان به‌عنوان «قطب سرمایه‌گذاری شمال کشور» با جدیت دنبال می‌شود.

سلمان‌خواه با تشریح برنامه‌های این رویداد دو روزه تصریح کرد: این رویداد از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۹ در تالار مرکزی رشت میزبان فعالان اقتصادی، مدیران و سرمایه‌گذاران خواهد بود. علاوه بر پنل های تخصصی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی متعلق به ۹ شهر و روستای ملی صنایع‌دستی استان گیلان و برپایی میز خوراک، جلوه‌ای از پیوند اقتصاد، فرهنگ و هنر را به نمایش خواهد گذاشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان به برگزاری نشست هم‌اندیشی مدیران‌کل سرمایه‌گذاری استان‌های کشور (از جمله اردبیل، زنجان، قزوین، گلستان و مازندران) اشاره کرد و گفت: تبادل تجربیات، بررسی هم‌افزایی میان استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ملی و تقویت دیپلماسی منطقه‌ای در جذب سرمایه از دیگر بخش‌های کلیدی این رویداد ست.

سلمان‌خواه در پایان با بیان اهمیت پنل‌های تخصصی در حوزه‌های گردشگری، صنعت، تجارت، کشاورزی (با تمرکز بر زنجیره ارزش)، لجستیک (گیلان به‌عنوان حلقه اتصال بازارهای شمال و جنوب)، تأکید کرد: نگاه ما فراتر از معرفی صرف ظرفیت‌هاست؛ تلاش داریم با تسهیل مسیر اجرای طرح‌های جدید و شکل‌گیری ارتباطات هدفمند اقتصادی، زمینه را برای رونق پایدار و خلق فرصت‌های نوین اشتغال و توسعه در گیلانِ عزیز فراهم سازیم.

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