به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست بررسی اعتبارات و پروژه‌های حوزه میراث‌فرهنگی استان لرستان، به ریاست بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با حضور دکتر شاهرخی استاندار لرستان، دکتر جعفری‌نژاد مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه وزارتخانه، سمانه حسن پور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان، سیدامین قاسمی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان و جمعی از مسئولان و مدیران مرتبط برگزار شد.



در این نشست، ضمن بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های پیش‌بینی‌شده برای مجموعه تاریخی‌فرهنگی قلعه فلک‌الافلاک، راهکارهای تأمین منابع مالی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بانکی و تسریع در فرآیند تأیید و اجرای طرح‌های مرتبط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شد مستندات کلان‌پروژه «فلک الافلاک» شامل ۱۱ پروژه در محدوده داخلی و پیرامونی قلعه فلک‌الافلاک تکمیل و به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارگروه ماده ۵۶ استان ارائه شود.

همچنین طرح‌های تهیه‌شده توسط مشاور، شامل پنج پروژه در محدوده بیرونی و شش پروژه در داخل قلعه، برای بررسی و تأیید کارشناسی به دفاتر تخصصی مربوط در وزارتخانه ارسال خواهد شد تا پس از طی مراحل قانونی، زمینه اجرای آن‌ها فراهم شود.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع تأمین و تخصیص اعتبارات موردنیاز از محل منابع استانی و ملی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پیگیری‌های لازم از سوی مسئولان ذی‌ربط برای تأمین، تخصیص و ابلاغ اعتبارات پیش‌بینی‌شده انجام شود.

همچنین با توجه به ضرورت جبران خسارات وارده به آثار و بناهای تاریخی در جریان جنگ و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده، موضوع اختصاص بخشی از اعتبارات پیش‌بینی‌شده در این زمینه به مجموعه تاریخی‌فرهنگی قلعه فلک‌الافلاک مطرح شد که معاون توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه بر حمایت و همکاری برای پیگیری تأمین اعتبار موردنیاز در این زمینه تأکید کرد.

این نشست در راستای تقویت هماهنگی میان وزارتخانه و مدیریت ارشد اجرایی استان لرستان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اعتباری و قانونی برای صیانت، مرمت، احیا و ساماندهی یکی از شاخص‌ترین مجموعه‌های تاریخی کشور برگزار شد.

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