به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان، به همراه بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در بازدید از بخش‌های گوناگون بازار قدیم قم از طرح‌های مرمت چهارسوق، سرای حاج عسگرخان، تیمچه بزرگ، سرای ملاحسین و میدان کهنه و نیز سردر و مناره‌های مدرسه تاریخی غیاثیه و همچنین عملیات سامان‌دهی محوطه مجموعه تاریخی گنبد سبز در شهر قم بازدید کرد.

طرح سامان‌دهی و احیای محوطه مجموعه تاریخی گنبد سبز شهر قم با هدف صیانت از هویت تاریخی این مجموعه، ارتقای کیفیت محوطه پیرامونی و تقویت جایگاه آن در سیمای فرهنگی و تاریخی شهر قم در دست اقدام است.

مجموعه تاریخی مقابر گنبد سبز شهر قم، در بلوار شهید روحانی، نبش خیابان کوثر، جنب گلزار شهدای علی‌ابن‌جعفر(ع) قرار دارد و در ۱۵ دی سال ۱۳۱۰ هجری خورشیدی با شماره ۱۲۹ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده ‌است.

سرای ملاحسین یکی دیگر از طرح‌های در دست انجام در حوزه میراث‌فرهنگی در شهر قم است که قدمت آن به دوره قاجار می‌رسد و در یکم آذر سال ۱۳۸۸ هجری خورشیدی با شماره ۲۷۸۰۲ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است و در محله پامنار، خیابان آیت‌الله طالقانی (آذر)، کوچه شماره ۷۳ قرار دارد.

سردر و مناره‌های مدرسه غیاثیه که توسط استاندار قم مورد بازدید قرار گرفت، نزدیک میدان کهنه شهر قم، تنها بخش بازمانده از مدرسه عظیمی است که در دوره سلجوقیان دارای شهرت بسیار بوده است. سازه اصلی این بنا از آجر با تزیینات گچی و تلفیق آجر و کاشی در مناره‌هاست، سردر به بلندی ۱۲ متر و دهانه و پهنای ۷ در ۴ متر بنا شده و این اثر تاریخی در سال ۱۳۷۷ هجری خورشیدی با شماره ۲۱۲۹ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

همچنین استاندار قم در بازدید از بخش‌های گوناگون بازار قدیم قم از طرح‌های مرمت چهارسوق، سرای حاج عسگرخان و تیمچه بزرگ بازدید کرد. بازار قدیم شهر قم از شاهکارهای معماری ایران به شمار می‌رود و متشکل از راسته، چهارسوق، سرا و تیمچه بزرگ است و ورودی‌های آن در خیابان‌های آیت‌الله طالقانی (آذر) و ۱۹ دی (باجک) و در بافت قدیمی شهر قم قرار دارد. هر کدام از بخش‌های بازار مذکور، برخوردار از معماری ناب و مثال‌زدنی ایران است که اصول معماری سنتی ایرانی را با توجه به کویری بودن منطقه، به خوبی در ساخت آن به ‌کار رفته است.

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