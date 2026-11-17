به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهمن نوری سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه در جشنواره پنبه شهرستان مانه با اشاره به جایگاه این استان در تولید پنبه اظهار کرد: خراسان شمالی با دارا بودن هفت کارخانه پنبه‌پاک‌کنی و رتبه هفتم کشور در تولید این محصول، ظرفیت‌های بالایی برای توسعه صنایع تکمیلی دارد.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه حدود ۱۱۰ هزار کشاورز در استان در بخش پنبه‌کاری فعالیت دارند، افزود: در حال حاضر طرح راه‌اندازی نخست اولین واحد ریسندگی و تولید نخ پنبه در استان در دست اجرا است.

او تصریح کرد: پیگیری‌های لازم برای حمایت از این طرح در حال انجام است تا محصول تولیدی کشاورزان در داخل استان فرآوری شود.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به چالش‌های موجود، تأمین آب و نهاده‌های کشاورزی از جمله کود و سم را از دغدغه‌های اصلی کشاورزان دانست و گفت: با وجود محدودیت منابع آبی، مدیریت ذخایر سدها برای حفظ عملکرد تولید در سطح مزارع دنبال می‌شود.

نوری همچنین تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی برای تأمین تسهیلات و نهاده‌های مورد نیاز، پیگیر اقدامات لازم است.

استاندار در پایان با اشاره به حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در جشنواره، بر لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای افزایش کیفیت و عملکرد مزارع تأکید کرد و افزود: با توجه به تقاضای بالای بازار برای پنبه باکیفیت خراسان شمالی، ایجاد زیرساخت‌های فرآوری در استان ضرورتی انکارناپذیر است.

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