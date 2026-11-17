به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جشنواره زعفران با حضور بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، معاون استاندار، نماینده مردم شهرستان‌های فاروج و قوچان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار فاروج، شماری از مدیران استانی و شهرستانی و مهمانان کشوری در فاروج برگزار شد.

استاندار خراسان شمالی در این جشنواره با تأکید بر ظرفیت زعفران در توسعه اقتصادی استان گفت: زعفران می‌تواند به پیشران توسعه خراسان شمالی تبدیل شود و تحقق این هدف نیازمند برندسازی، صنعتی‌سازی و توجه به زنجیره ارزش این محصول است.

بهمن نوری با اشاره به شکل‌گیری دو واحد بورس زعفران در شیروان و گرمه، اظهار کرد: ایجاد بورس زعفران از خلأهای جدی این حوزه بود و با راه‌اندازی این واحدها، کشاورزان می‌توانند محصول خود را از مسیر بورس عرضه کنند و دغدغه فروش آن با قیمت پایین را نداشته باشند.

او همچنین بر ضرورت ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به حوزه زعفران تأکید کرد و گفت: باید با توسعه فرآوری و تولید محصولات دارای ارزش افزوده، از خام‌فروشی فاصله گرفت. تولید زعفران به‌تنهایی کافی نیست و استخراج و عرضه مشتقات این محصول نیز می‌تواند بازار و اقتصاد استان را تحت تأثیر قرار دهد.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به ظرفیت گیاهان دارویی خراسان شمالی افزود: این استان ۴۲۳ گونه گیاه دارویی دارد و ۱۱ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه فعالیت می‌کنند. همچنین سال گذشته یک‌هزار و ۵۰۰ تن گیاه دارویی از استان صادر شد.

نوری اصلاح بذر، افزایش برداشت مکانیزه و ارتقای بهره‌وری را از دیگر محورهای مورد نیاز در بخش کشاورزی برشمرد و گفت: حمایت‌های تسهیلاتی و بانکی از کشاورزان نیز برای نزدیک‌شدن به استانداردهای موردنظر ضروری است.

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