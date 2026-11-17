به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست مشترک بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با نماینده مردم شهرستان‌های سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی، با هدف بررسی پروژه‌های راهبردی و اولویت‌دار این مناطق در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.



در این نشست، موضوعاتی از جمله توسعه زیرساخت‌های گردشگری، برگزاری رویدادهای گردشگری، رفع موانع موجود در مسیر بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان‌های سپیدان و بیضا و همچنین بررسی راهکارهای تسریع در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



حاضران در این نشست، ضمن بررسی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و الزامات توسعه‌ای منطقه، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های گردشگری، صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های بومی و فرهنگی به‌منظور تحقق توسعه پایدار تأکید کردند.



همچنین با اشاره به نقش میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در رونق اقتصادی مناطق و تقویت هویت فرهنگی، بر ضرورت اتخاذ رویکردی هماهنگ و هدفمند برای فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و تبدیل آن‌ها به فرصت‌های مؤثر توسعه‌ای تأکید شد.



در پایان این نشست، مقرر شد با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ملی و استانی و اعتبارات توازن، زمینه تقویت تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، تسریع در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار، رفع موانع موجود و حمایت از صیانت و احیای میراث‌فرهنگی و توسعه گردشگری و صنایع‌دستی بومی این مناطق فراهم شود.

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