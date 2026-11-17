به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی دارابی در این بازدید که امروز ـ سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ ـ انجام گرفت، با اشاره به اهمیت حفظ و صیانت از حافظه تاریخی و مستندات مرتبط با میراث فرهنگی کشور، از اقدام ارزشمند اسکندر مختاری طالقانی در اهدای مجموعه شخصی خود به مرکز اسناد و کتابخانه وزارت میراث فرهنگی قدردانی کرد و این اقدام را گامی مؤثر در راستای حفظ و انتقال دانش و تجربه‌های تخصصی به نسل‌های آینده دانست.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی با تأکید بر اهمیت کتاب و ماندگاری این رسانه مکتوب، از تدوین خاطرات و تجربیات مدیریتی خود در دوران معاونت میراث فرهنگی خبر داد و گفت: حدود سه هزار صفحه از تجربیات پنج‌ساله فعالیتم شامل یادداشت‌ها و سخنرانی‌ها را مکتوب کرده‌ام و امیدوارم این اثر تا پایان سال جاری منتشر شود.

اسکندر مختاری طالقانی هم در این بازدید با اشاره به انگیزه خود از اهدای این مجموعه گفت: برای واگذاری این آثار که به جانم بسته بود، تردید داشتم؛ اما جنگ اخیر موجب شد تصمیم نهایی را بگیرم و مجموعه را به مرکزی بسپارم که امکان نگهداری و حفاظت بهتر از آن وجود داشته باشد، ضمن اینکه در دسترس اهالی فرهنگ، پژوهشگران و علاقه‌مندان میراث‌فرهنگی باشد.

او با بیان اینکه در مدت پنج هفته، حدود ۲۵۰۰ عنوان کتاب، پایان‌نامه، مجله و سند در این مجموعه طبقه‌بندی و فهرست‌نویسی شده است، افزود: امیدوارم دیگر پیشکسوتان و فعالان حوزه میراث فرهنگی هم اسناد، مدارک و آثار شخصی خود را برای نگهداری اصولی و بهره‌برداری پژوهشی به مرکز اسناد و کتابخانه وزارت میراث فرهنگی اهدا کنند.

فریبا فرزام، مدیر مرکز اسناد و کتابخانه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز با اشاره به ارزش تاریخی و پژوهشی آثار اهدایی اسکندر مختاری طالقانی اظهار کرد: آثار اهدایی شامل بیش از ۵۵۰ عنوان مجله، ۵۰۰ نسخه دیجیتال، ۹۵۰ عنوان نشریه و همچنین نگاتیوها، نقشه‌ها، پلان‌ها، پایان‌نامه‌ها و اسناد تاریخی است.



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