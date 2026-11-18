به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن میرزایی، در ادامه برنامه بازدیدهای مستمر و پایش ادارات تابعه، از اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان لاهیجان و موزه تاریخ چای ایران بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی میدانی، ارزیابی وضعیت نیروی انسانی، شناسایی نیازهای پشتیبانی و تجهیزاتی، بررسی نحوه بهره‌گیری از منابع و امکانات و رصد مسائل مرتبط با خدمت‌رسانی در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام شد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان در جریان این بازدید، عملکرد اداری و اجرایی اداره شهرستان لاهیجان را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت هماهنگی میان واحدهای تخصصی و پشتیبانی و رعایت و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد.

پایش مستمر ادارات شهرستان‌ها، علاوه بر شناسایی مسائل، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر برای تخصیص منابع، بهبود فرایندهای کاری، ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی و تقویت کیفیت ارائه خدمات به مردم و فعالان حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را فراهم می‌کند.

در ادامه بازدید میدانی در شهرستان لاهیجان، وضعیت موزه تاریخ چای ایران، از منظر نیازهای پشتیبانی، نگهداری، تجهیزات، حفاظت از اموال و آثار موزه‌ای این مجموعه بررسی شد. موزه تاریخ چای به عنوان یکی از مراکز مهم معرفی پیشینه کشت و صنعت چای در ایران، از ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی و گردشگری شاخص شهرستان لاهیجان به شمار می‌رود.

انتهای پیام/