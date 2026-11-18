به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، دوازدهمین جشنواره سمنوی سنتی شهر درق، از توابع شهرستان گرمه، با حضور طاهر رستمی برگزار شد؛ رویدادی فرهنگی و اقتصادی که با هدف پاسداشت سنت‌های بومی، معرفی ظرفیت‌های تولیدی منطقه و تقویت جایگاه درق به‌عنوان پایتخت سمنوی ایران برگزار شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی در این مراسم با اشاره به جایگاه ویژه سمنوی سنتی درق در فرهنگ و اقتصاد منطقه اظهار کرد: درق به‌عنوان پایتخت سمنوی ایران، از ظرفیت ارزشمندی برخوردار است که باید با نگاه اقتصادی و برنامه‌ریزی هدفمند مورد توجه قرار گیرد. سمنو در این منطقه صرفاً یک محصول غذایی و سنتی نیست، بلکه به‌عنوان یک شغل و بخشی از چرخه اقتصادی منطقه شناخته می‌شود و معیشت و اشتغال بخشی از مردم به این فعالیت پیوند خورده است.

رستمی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های این محصول برای ورود به بازارهای جدید افزود: امیدواریم با فراهم شدن زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی مناسب، زمینه صادرات سمنوی درق به کشورهای فارسی‌زبان و کشورهای منطقه که با فرهنگ، آداب و سنت‌های ایرانی آشنایی دارند، فراهم شود. مدیریت ارشد استان نیز برای حمایت از این‌گونه طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای اعلام آمادگی می‌کند.

او با بیان اینکه حفظ اصالت تولید سنتی باید در کنار نگاه اقتصادی قرار گیرد، تصریح کرد: در کنار حفظ این سنت ارزشمند، باید موضوع تجاری‌سازی و برندسازی سمنوی درق نیز به‌صورت جدی دنبال شود؛ چراکه این رویکرد می‌تواند ضمن معرفی هرچه بهتر محصول در بازارهای داخلی و خارجی، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، رونق کسب‌وکارهای محلی و تقویت اقتصاد منطقه را فراهم کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان گرمه خاطرنشان کرد: شهر گرمه، شهری پویا و برخوردار از روحیه مقاومت و تلاش است و در این شهرستان با انگیزه و قدرت برای پیشبرد امور و توسعه منطقه فعالیت می‌شود. شهرستان گرمه از جمله شهرستان‌هایی است که از نرخ بیکاری پایینی برخوردار است و این موضوع حاصل تلاش، وحدت، همدلی و همراهی مسئولان و مردم در مسیر توسعه و پیشرفت شهرستان است.

او همچنین با اشاره به اهمیت برگزاری رویداد ملی ایران‌جان در خراسان شمالی گفت: برگزاری رویداد ایران‌جان فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها، فرهنگ‌ها و سنت‌های بومی استان است. هدف از این رویداد آن است که داشته‌ها و ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور به مردم معرفی شود و جلوه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و هویتی استان‌ها در قاب تصویر رسانه ملی به نمایش درآید.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی با تأکید بر نقش این رویداد در تقویت همبستگی ملی اظهار کرد: ایران‌جان در ۳۱ استان کشور، نمادی از همدلی و وحدت میان مردم ایران است؛ رویدادی که این پیام را منتقل می‌کند که همه ما زیر یک پرچم و در چارچوب هویت مشترک ملی، یعنی پرچم جمهوری اسلامی ایران، قرار داریم.

دوازدهمین جشنواره سمنوی سنتی درق، علاوه بر پاسداشت یکی از آیین‌های دیرینه و میراث ناملموس منطقه، فرصتی برای توجه به ظرفیت‌های اقتصادی صنایع غذایی بومی، توسعه گردشگری رویدادمحور و معرفی توانمندی‌های شهرستان گرمه به شمار می‌رود؛ ظرفیتی که با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت تولید، بسته‌بندی استاندارد، ثبت و تقویت نشان تجاری و ایجاد مسیرهای پایدار فروش و صادرات می‌تواند به یکی از محورهای توسعه اقتصادی منطقه تبدیل شود.

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