به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی دارابی عصر سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست تخصصی شورای فنی میراث‌فرهنگی گلستان که با حضور فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان، علی‌اکبر بصیرنیا رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر گرگان و اعضای شورای فنی، در گرگان برگزار شد، گفت: شورای فنی، مجموعه‌ای تشریفاتی نیست؛ بلکه قوه عاقله و مرجع تخصصی تصمیم‌گیری درباره میراث‌فرهنگی هر استان است و طرح‌های مرتبط با پایگاه‌ها، موزه‌ها، بافت‌های تاریخی و حریم آثار باید در این شورا بررسی شود.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور افزود: به مدیران‌کل استان‌ها ابلاغ کرده‌ایم مصوبات تخصصی ارسالی به وزارتخانه باید با تأیید و امضای اعضای شورای فنی همراه باشد. این رویکرد، حاصل اعتقاد ما به خرد جمعی و ضرورت برخورداری تصمیم‌ها از پشتوانه علمی و کارشناسی است.

او با تأکید بر برگزاری منظم جلسات و پیگیری نتایج مصوبات بیان کرد: انتخاب شوراهای فنی برتر استان‌ها را بر اساس فعالیت مستمر، خدمات مؤثر و ایده‌های تخصصی دنبال می‌کنیم. در این نشست نیز نکات و پیشنهادهای اعضای شورای فنی گلستان ثبت شد تا پیگیری شود.

دارابی خواستار به‌روزرسانی نظام مسائل میراث‌فرهنگی گلستان شد و گفت: شورای فنی، مسائل اصلی استان را مشخص و اولویت‌بندی کند تا ظرفیت دستگاه‌ها برای حل مهم‌ترین موضوعات بسیج شود. شورای فرهنگ عمومی، شورای تأمین، انجمن میراث‌فرهنگی و انجمن خیّران، ظرفیت‌های مؤثری برای پیشبرد این برنامه‌ها هستند.

معاون میراث‌فرهنگی کشور، تدوین پرونده و ثبت جهانی دیوار بزرگ گرگان را از مأموریت‌های مهم استان و اولویت‌های وزارتخانه دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و مشارکت خیّران در پیشبرد برنامه‌های این اثر تأکید کرد.

او همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی گلستان و ظرفیت‌های جرجان گفت: تأمین اعتبار کاوش در سفر پیشین مطرح و مصوب شد و بودجه مربوط را در اختیار استان قرار می‌دهیم تا کاوش‌ها زودتر انجام شود.

آمادگی برای حضور شوراهای ملی ثبت و حریم در استان

دارابی برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های گلستان گفت: شورای فنی، پرونده‌های آماده طرح در شوراهای ملی ثبت و حریم را تکمیل و تجمیع کند تا اعضای این شوراها با حضور چندروزه در استان، آن‌ها را با مشارکت کارشناسان محلی بررسی کنند.

او درباره افزایش اختیارات استان‌ها نیز بیان کرد: پیشنهادهای مشخص شورای فنی گلستان برای تفویض اختیار بیشتر ارائه شود؛ البته واگذاری اختیار باید با پاسخ‌گویی، وجود سازوکار اجرایی و بهره‌گیری از کارشناسان متخصص همراه باشد.

معاون میراث‌فرهنگی کشور همچنین با قدردانی از عملکرد فریدون فعالی، از او به‌عنوان مدیری توانمند و تعاملی یاد کرد و گفت: پیشبرد مأموریت‌های میراث‌فرهنگی نیازمند جلب مشارکت و همراهی دستگاه‌ها و متخصصان است.

حفاظت از استرآباد با توجه به دغدغه‌های مردم دنبال شود

در ادامه، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان گفت: اعضای شورای فنی با دانش، تخصص و اهتمام خود در کنار مجموعه اجرایی قرار گرفته‌اند و بخش مهمی از پیشبرد برنامه‌های میراث‌فرهنگی استان حاصل همراهی آن‌هاست.

او افزود: معتقدم کار، به‌ویژه در حوزه میراث‌فرهنگی، باید شورایی باشد و از ظرفیت نخبگان، استادان دانشگاه، کارشناسان و صاحب‌نظران برای تصمیم‌گیری استفاده شود.

فعالی با بیان اینکه نشست حاضر، هجدهمین جلسه شورای فنی استان در سال جاری است، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۷۷ دستور کار در شورا بررسی و به ۷۲ استعلام مرتبط پاسخ داده شده است. جلسات نیز به‌صورت هفتگی برای بررسی موضوعات مرمت، احیا، استعلام‌ها و طرح‌های تخصصی برگزار می‌شود.

او ادامه داد: شهر تاریخی استرآباد اصالت خود را حفظ کرده و نشانه‌های دانش شهرسازی گذشتگان همچنان در آن دیده می‌شود. در این محدوده، ۱۳۹۶ بنای تاریخی شناسایی شده که حدود ۵۰ اثر، ثبت ملی مستقل دارند و دیگر بناها در محدوده ثبت ملی شهر تاریخی قرار گرفته‌اند؛ بااین‌حال، حفاظت و نگهداری آن‌ها نیازمند توجه و رسیدگی بیشتر است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان تأکید کرد: تلاش اداره‌کل و شورای فنی باید در کنار حفاظت از ارزش‌های تاریخی، معطوف به رفع دغدغه‌های مردم، به‌ویژه مالکان و ساکنان بافت‌های تاریخی در شرایط اقتصادی کنونی باشد.

در ابتدای این نشست اعضای شورا به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود در حوزه حفاظت، مرمت و مدیریت بافت‌ها و بناهای تاریخی پرداختند. گسترش دامنه اختیارات شورا، تقویت آموزش حفاظت، عضویت حقوقی شهرداری و اوقاف، صیانت از اجزا و یکپارچگی شهرهای تاریخی، به‌روزرسانی قوانین و تقویت همکاری دستگاه‌ها از محورهای مطرح‌شده بود. همچنین بر فعال‌شدن دفاتر تسهیلگری، پرداخت تسهیلات مرمت به ساکنان، ایجاد مشوق برای کاربری‌های فرهنگی و مستندسازی تجربیات شورا برای استفاده دانشجویان و علاقه‌مندان تأکید شد.

انتهای پیام/