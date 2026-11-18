به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، طاهر رستمی، روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه با حضور در نمایشگاه ویژه‌برنامه ملی «ایران‌جان» در محوطه تاریخی ارگ بلقیس اسفراین، بر ضرورت شناسایی، معرفی و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های راهبردی این شهرستان در مسیر توسعه استان تأکید کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری در حاشیه این بازدید، با اشاره به برخورداری اسفراین از قابلیت‌های ارزشمند در حوزه‌های گردشگری، صنعت و کشاورزی اظهار کرد: شهرستان اسفراین به واسطه تنوع ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری، از جایگاه قابل توجهی در معادلات توسعه‌ای استان برخوردار است و می‌تواند با برنامه‌ریزی اصولی و بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها، به یکی از پیشران‌های اصلی توسعه خراسان شمالی تبدیل شود.

رستمی با تأکید بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به فرصت‌های بالفعل اقتصادی افزود: شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی شهرستان، از الزامات بهره‌برداری مؤثر از توانمندی‌های اسفراین است؛ مسیری که می‌تواند به رونق فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تقویت بنیان‌های توسعه پایدار منجر شود.

او همچنین هم‌افزایی مدیریتی و تعامل میان سطوح مختلف اجرایی را از مؤلفه‌های مهم تحقق اهداف توسعه‌ای دانست و تصریح کرد: با حمایت‌های ویژه استاندار محترم، همراهی و هماهنگی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و پیگیری‌های نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، زمینه بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود و شتاب‌بخشی به روند توسعه شهرستان اسفراین و استان خراسان شمالی فراهم خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه ویژه‌برنامه «ایران‌جان» در مجموعه تاریخی ارگ بلقیس، در راستای معرفی ظرفیت‌های متنوع شهرستان اسفراین و انعکاس داشته‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و اقتصادی خراسان شمالی در سطح ملی انجام شد؛ فرصتی برای بازنمایی توانمندی‌های منطقه و معرفی ظرفیت‌هایی که می‌توانند در مسیر توسعه متوازن و رونق اقتصادی استان نقش‌آفرینی کنند.

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