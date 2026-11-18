علی‌رضا حمامی، عضو هیئت‌مدیره انجمن بوم‌گردی خراسان جنوبی، بازرس انجمن حرفه‌ای بوم‌گردی‌های کشور و عضو هیئت‌مدیره انجمن حرفه‌ای بوم‌گردی‌های خراسان جنوبی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، به ظرفیت‌های میراث ناملموس شهرستان فردوس برای توسعه گردشگری فرهنگی و روستایی اشاره کرد و گفت: همزمان با برگزاری پنجمین جشنواره انار و زعفران شهرستان فردوس، ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و میراث ناملموس این شهرستان و استان خراسان جنوبی در کانون توجه قرار می‌گیرد؛ ظرفیت‌هایی که می‌توانند در کنار محصولات کشاورزی، به معرفی هویت تاریخی و فرهنگی منطقه و توسعه گردشگری کمک کنند.

علیرضا حمامی، با اشاره به برگزاری پنجمین جشنواره انار و زعفران فردوس در روز جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در باغستان فردوس اظهار کرد: میراث فرهنگی هر منطقه تنها به بناهای تاریخی و آثار مادی محدود نمی‌شود، بلکه آداب‌ورسوم، آیین‌های بومی، مهارت‌های سنتی، موسیقی، هنرهای دستی و شیوه زندگی مردم نیز بخش مهمی از هویت فرهنگی آن منطقه را تشکیل می‌دهند.

او با اشاره به هنر تنورسازی سنتی فردوس افزود: این مهارت بومی با شناخت ویژگی‌های خاک و ترکیب مواد طبیعی و به شیوه‌ای که نسل به نسل انتقال یافته، توسط استادکاران منطقه حفظ شده است. تنورسازی پیوندی عمیق با فرهنگ نان، معیشت و زندگی روزمره مردم دارد و در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده است.

حمامی همچنین دوتارسازی و موسیقی مقامی خراسان را از جلوه‌های مهم میراث فرهنگی منطقه دانست و گفت: دوتار تنها یک ساز موسیقی نیست، بلکه روایتگر تاریخ، باورها، حماسه‌ها و خاطرات مردم این سرزمین است. در فردوس نیز نام زنده‌یاد استاد ذوالفقار بیتانه، هنرمند برجسته دوتارساز و نوازنده موسیقی مقامی، با این میراث ارزشمند پیوند خورده است. او طی سال‌ها فعالیت هنری و آموزش به علاقه‌مندان، نقش مهمی در حفظ و انتقال این هنر به نسل‌های آینده ایفا کرد.

این فعال حوزه گردشگری، پارچه‌بافی سنتی یا توبافی و تون‌بافی را از دیگر ظرفیت‌های ارزشمند خراسان جنوبی برشمرد و بیان کرد: این هنر با استفاده از دارهای سنتی و نخ‌های پنبه‌ای و ابریشمی، انواع پارچه، حوله و دست‌بافته‌های بومی را تولید می‌کند. این مهارت علاوه بر برخورداری از ارزش فرهنگی، ظرفیت مناسبی برای اشتغال‌زایی، حمایت از هنرمندان بومی و توسعه گردشگری صنایع‌دستی دارد.

او با اشاره به جایگاه روستای خراشاد بیرجند در حوزه صنایع‌دستی ادامه داد: این روستا به واسطه هنر اصیل توبافی، عنوان روستای جهانی صنایع‌دستی را کسب کرده است؛ موضوعی که اهمیت حفظ و معرفی مهارت‌های سنتی و پیوند آن‌ها با اقتصاد محلی را نشان می‌دهد.

حمامی در ادامه به ظرفیت گوهرسنگ و هنر گوهرتراشی فردوس اشاره کرد و گفت: عقیق فردوس به واسطه کیفیت و ویژگی‌های خاص خود شناخته شده و دارای نشان جغرافیایی است. هنر تراش و فرآوری این سنگ‌های ارزشمند می‌تواند علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق صنایع‌دستی، زمینه معرفی فردوس به‌عنوان یکی از قطب‌های گوهرسنگ کشور و پیگیری ثبت ملی این عنوان را فراهم کند.

او آیین‌های سنتی برداشت محصولات کشاورزی، شیوه‌های بومی فرآوری انار و زعفران، خوراک‌های محلی، صنایع‌دستی، موسیقی بومی و آداب مهمان‌نوازی را از دیگر داشته‌های فرهنگی فردوس و خراسان جنوبی دانست و افزود: هر یک از این عناصر، روایتگر پیوند دیرینه مردم با زمین، طبیعت و سنت‌های نیاکانشان است.

این فعال گردشگری با تأکید بر ضرورت پیوند رویدادهای گردشگری با میراث ناملموس تصریح کرد: جشنواره انار و زعفران فردوس نباید صرفاً به معرفی و عرضه دو محصول کشاورزی محدود شود، بلکه می‌تواند بستری برای نمایش فرهنگ، هنر، مهارت‌ها و سبک زندگی مردم منطقه باشد و میان گردشگری کشاورزی، فرهنگی و روستایی پیوند برقرار کند.

به گفته او، گردشگران در چنین رویدادهایی می‌توانند در کنار تجربه طعم انار و عطر زعفران، با هنر دست هنرمندان، نوای موسیقی محلی، آیین‌های کهن و شیوه زندگی مردم خراسان جنوبی نیز آشنا شوند.

حمامی خاطرنشان کرد: پیوند دادن رویدادهای گردشگری با میراث ناملموس، اقدامی مؤثر برای پاسداشت هویت فرهنگی، حمایت از هنرمندان و استادکاران بومی و انتقال مهارت‌ها و سنت‌های ارزشمند به نسل‌های آینده است.

پنجمین جشنواره انار و زعفران فردوس در حالی برگزار می‌شود که این شهرستان، افزون بر برخورداری از ظرفیت‌های کشاورزی، گنجینه‌ای از هنرهای سنتی، مهارت‌های بومی و میراث زنده فرهنگی را در خود جای داده است؛ میراثی که می‌تواند به یکی از محورهای اصلی معرفی فردوس در گردشگری فرهنگی و روستایی تبدیل شود.

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