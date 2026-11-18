به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین خانی عصر سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه با تأکید بر جایگاه هوره در هویت فرهنگی مردم منطقه اظهار کرد: هوره یکی از اصیل‌ترین جلوه‌های میراث معنوی و فرهنگ شفاهی زاگرس است.

رییس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان کرمانشاه، با بیان اینکه هوره، آوایی ریشه‌دار که نسل به نسل منتقل شده و روایتگر تاریخ، احساسات، باورها و سبک زندگی مردمان این سرزمین است، افزود: این هنر ارزشمند، فراتر از یک شیوه آوازی، بخشی از شناسنامه فرهنگی کرمانشاه و سرمایه‌ای هویتی برای نسل‌های امروز و آینده محسوب می‌شود.

او ادامه داد: برگزاری جشنواره هوره در بخش کوزران فرصتی عالی برای پاسداشت این میراث ارزشمند، معرفی هنرمندان و پیشکسوتان این عرصه و فراهم کردن زمینه انتقال این هنر اصیل به نسل جوان است.

خانی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری بخش کوزران تصریح کرد: نگاه ما به این جشنواره نباید صرفاً برگزاری یک برنامه فرهنگی در مقطعی مشخص باشد، بلکه باید آن را به بستری برای توسعه گردشگری فرهنگی، معرفی ظرفیت‌های بومی و ایجاد نشاط اجتماعی تبدیل کنیم.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان کرمانشاه، گفت برگزاری این رویداد نیاز به مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مدیریت محلی، هنرمندان، فعالان فرهنگی و همراهی مردم منطقه است تا جشنواره‌ای در شأن جایگاه تاریخی و فرهنگی کوزران برگزار شود.

خانی در پایان گفت: باور داریم که حفظ میراث فرهنگی تنها با ثبت و مستندسازی محقق نمی‌شود؛ بلکه باید این میراث را در بطن زندگی اجتماعی جاری نگه داشت.

هوره صدای تاریخ و هویت زاگرس است و برگزاری چنین جشنواره‌هایی می‌تواند گامی مؤثر در پاسداشت این صدای ماندگار و انتقال آن به نسل‌های آینده باشد.

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