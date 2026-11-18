به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «میراث فراموش‌شده» با موضوع «قلاع خاموش سیستان و بلوچستان» چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.

در این نشست که با محوریت معرفی و بررسی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی قلعه‌های سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد، قلعه مچی، قلعه رستم، قلعه روستای سه‌کوهه و کهن‌دژ کوه خواجه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

کامبیز مشتاق گوهری و مهدی سپهری‌راد به‌عنوان سخنرانان این برنامه حضور خواهند داشت و محمدمهدی کلانتری دبیری نشست را برعهده دارد. همچنین در حاشیه این برنامه، فیلمی مرتبط با موضوع نشست به نمایش درمی‌آید.

این برنامه به همت پویش ملی نجات بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی ایران و با همکاری گروه میراث فرهنگی انجمن ایران‌شناسی ایران و کمیته بناها و بافت‌های تاریخی کارگروه میراث فرهنگی شبکه تشکل‌های میراثی برگزار می‌شود.

یازدهمین نشست «میراث فراموش‌شده» از ساعت ۱۵ تا ۱۷ روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در تالار اندیشگاه کتابخانه ملی ایران واقع در بزرگراه شهید حقانی تهران برگزار خواهد شد و حضور در آن برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

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