به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست «ملاقات با ایران؛ جنگ و قلب روایت‌های تاریخی» با محوریت بررسی ریشه‌های تاریخی و تمدنی روایت‌های جعلی و واکاوی ادعاهای تاریخی درباره ایران، شنبه ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

در این نشست، موضوع روایت‌سازی‌های تاریخی و نسبت آن با تاریخ و تمدن غرب و همچنین نقش سیاست در شکل‌گیری و بازتولید روایت‌های جعلی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

یکی از محورهای اصلی این رویداد، بررسی انتقادی ادعاهای مارکو روبیو در آکروپولیس یونان و واکاوی ریشه‌های تاریخی و تمدنی این نگاه از منظر تاریخ، باستان‌شناسی و ایران‌شناسی است.

برگزارکنندگان این نشست هدف از برگزاری آن را بازخوانی واقعیت‌های تاریخی، تأکید بر هویت ملی و تاریخی ایران و دفاع از حق تاریخی ملت ایران عنوان کرده‌اند.

این برنامه به همت شبکه کنشگران ایران از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰ روز شنبه ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در تالار کتابخانه موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می‌توانند از طریق نشانی زیر ثبت‌نام کنند:

https://survey.porsline.ir/s/sFCkRHFF

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