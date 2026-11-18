به گزارش خبرنگار میر اث‌آریا، محمدعلی طالبی سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ در آیین افتتاح باغ تاریخی بیرم‌آباد کرمان، با اشاره به پایان بخشی از عملیات بازسازی و آماده‌سازی این مجموعه پس از سال‌ها انتظار مردم اظهار کرد: باغ بیرم‌آباد از فردا به روی عموم مردم و گردشگران گشوده می‌شود و افزون بر کارکرد تاریخی و گردشگری، ظرفیت مناسبی برای میزبانی رویدادهای فرهنگی، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و برنامه‌های هنری فراهم خواهد کرد.

استاندار کرمان با قدردانی از شرکت ملی صنایع مس ایران به‌عنوان متولی بازسازی و بهره‌برداری از باغ بیرم‌آباد افزود: روند احیا و بازسازی این مجموعه همچنان ادامه می‌یابد تا زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های لازم برای بهره‌برداری کامل از آن مهیا شود.

او با اشاره به موقعیت ممتاز باغ بیرم‌آباد در محدوده تاریخی و گردشگری شهر کرمان بیان کرد: آغاز فعالیت این باغ را باید نقطه شروع برنامه‌ای گسترده‌تر برای بازشناسی و معرفی منظر تاریخی کرمان دانست، منظری که مجموعه‌ای از آثار و جاذبه‌های شاخص تاریخی و طبیعی شهر را در بر می‌گیرد.

طالبی با تشریح ظرفیت‌های این محدوده تاریخی گفت: جنگل قائم، گلزار شهدا، بام کرمان، قلعه اردشیر، قلعه دختر و گنبد جبلیه از جمله عناصر ارزشمند این منظر تاریخی هستند که برنامه‌ریزی برای ثبت جهانی آن‌ها در قالب یک محدوده به‌هم‌پیوسته، می‌تواند زمینه معرفی جایگاه تاریخی و فرهنگی کرمان در سطح بین‌المللی و تقویت موقعیت این شهر در گردشگری جهانی را فراهم کند.

استاندار کرمان با اشاره به همکاری آستان قدس رضوی در واگذاری مدیریت باغ و مشارکت شرکت ملی صنایع مس ایران در بازسازی و آماده‌سازی این مجموعه تصریح کرد: تحقق این اقدام نتیجه همکاری و همراهی مجموعه‌های مختلف است و اکنون باغ بیرم‌آباد پس از سال‌ها انتظار، آماده حضور مردم و گردشگران شده است.

او همچنین با قدردانی از دست‌اندرکاران احیا باغ بیرم‌آباد گفت: برنامه‌ریزی اولیه بر این بود که این مجموعه پیش از نوروز ۱۴۰۵ افتتاح شود و حتی مقدمات اجرای برخی برنامه‌های تلویزیونی در ایام نوروز در این مکان فراهم شده بود، اما به‌دلیل شرایط ناشی از جنگ و تجاوز دشمن، زمان افتتاح به تعویق افتاد و این فرصت برای تداوم عملیات بازسازی و تکمیل بخش‌هایی از مجموعه فراهم شد.

طالبی با تاکید بر ضرورت تداوم برنامه‌های احیا و بهره‌برداری فرهنگی از باغ بیرم‌آباد خاطرنشان کرد: فعالیت این مجموعه از فردا با برگزاری جشنواره کلمپه آغاز می‌شود و امید است با برنامه‌ریزی مناسب، این باغ به یکی از کانون‌های فعال برگزاری رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و هنری در کرمان تبدیل شود.

استاندار کرمان در پایان ابراز امیدواری کرد باغ تاریخی بیرم‌آباد با تداوم روند احیا و بهره‌برداری شایسته، به پایگاهی ارزشمند برای پاسداشت، حفظ و تقویت هویت تاریخی کرمان تبدیل شود.

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