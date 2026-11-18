به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی‌محمد عزیزی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پلدختر، گفت: نمایشگاه صنایع‌دستی با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان صنایع‌دستی، حمایت از تولیدات بومی و فراهم کردن زمینه عرضه و معرفی دست‌ساخته‌های صنعتگران محلی برگزار شد.

او افزود: در این نمایشگاه، ۶ غرفه به عرضه محصولات و آثار هنری در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی از جمله گلیم‌بافی، کپوبافی، حصیربافی و سفالگری اختصاص یافت و بازدیدکنندگان از نزدیک با بخشی از هنرها، مهارت‌ها و داشته‌های فرهنگی و هنری منطقه آشنا شدند.

عزیزی با اشاره به استقبال شرکت‌کنندگان از این نمایشگاه، اظهار کرد: صنایع‌دستی بخشی ارزشمند از هویت فرهنگی و میراث ناملموس هر منطقه به شمار می‌رود و معرفی این هنرها می‌تواند نقش مؤثری در حفظ و احیای رشته‌های بومی، انتقال مهارت‌های سنتی به نسل‌های آینده و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای هنرمندان و صنعتگران داشته باشد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پلدختر در ادامه بر اهمیت برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی در راستای حمایت از تولیدکنندگان محلی و شناساندن ظرفیت‌های صنایع‌دستی شهرستان تأکید کرد.

برگزاری این نمایشگاه، فرصتی برای معرفی گوشه‌ای از توانمندی‌های هنری و صنایع‌دستی پلدختر و آشنایی بیشتر شهروندان با هنرهای اصیل و سنتی منطقه فراهم کرد.

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