به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، دوره آموزشی هنر شیشه‌بندهای چوبی در چهار مرحله تخصصی و با تدریس استاد پورتقی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان در جریان آن با شیوه‌های طراحی و اجرای شیشه‌بندهای چوبی آشنا خواهند شد.

آموزش رسم و استخراج نقشه اجرایی، گره‌سازی، قواره‌بری و اسلیمی‌بری و پارچه‌بری (مشبک‌بری) از جمله سرفصل‌های این دوره است که با رویکرد ارتقای مهارت‌های تخصصی و آشنایی با فنون اجرایی این هنر ارزشمند ارائه می‌شود.

شیشه‌بندهای چوبی از عناصر شاخص هنرهای وابسته به معماری ایرانی به شمار می‌روند که با بهره‌گیری از نقوش هندسی و ترکیب‌بندی‌های ظریف، جلوه‌ای ویژه به فضاهای معماری می‌بخشند. حفظ و انتقال دانش ساخت این آثار، نقش مهمی در تداوم مهارت‌های بومی و بهره‌گیری از ظرفیت هنرهای سنتی در معماری و مرمت بناهای تاریخی دارد.

معاونت صنایع‌دستی استان تهران با توسعه آموزش‌های تخصصی و حمایت از انتقال تجربه استادکاران، درصدد فراهم کردن زمینه حضور نسل جدید در عرصه تولید و احیای هنرهای سنتی و کاربردی است.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۹۰۳۶۶۴۶۶۴۲ تماس بگیرند.

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