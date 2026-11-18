به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صداقت‌حسینی امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این نسخه در سال ۱۰۱۹ قمری توسط «شهاب‌الدین علی حسینی طباطبایی شورستانی» به‌ خط نستعلیق کتابت شده و توسط محمد صالح علامه حائری در مردادماه ۱۳۵۱ به کتابخانه آستان قدس رضوی اهدا شده است.

کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی افزود: این اثر خطی در ۱۲۰ برگ در ابعاد ۱۸ در ۱۲ سانتی‌متر است.

او اظهار کرد: طبق بررسی‌های انجام شده ۸۲ نسخه خطی از آثار فارابی به زبان‌ عربی و ترجمه فارسی در گنجینه مخطوطات کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی وجود دارد که قدیمی‌ترین نسخه آن در مراسم حاضر رونمایی و معرفی شد.

کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی گفت: قدیمی‌ترین نسخه خطی فصوص الحکمه نیز در سال ۸۹۳ هجری قمری کتابت شده و در کتابخانه مسجد اعظم قم نگهداری می‌شود.

ابونصر محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلوغ فارابی (۲۵۹-۳۳۹ هجری قمری)، از بزرگترین فلاسفه و دانشمندان ایرانی عصر طلایی اسلام است که در علم، فلسفه، منطق، جامعه‌شناسی، پزشکی، ریاضیات و موسیقی تخصص داشت. فارابی به مکتب نو افلاطونی تعلق داشت که سعی داشتند تفکرات افلاطون و ارسطو را با الهیات توحیدی هماهنگ کنند و در فلسفه اسلامی نیز از جمله اندیشمندان مشایی محسوب می‌شود.

فارابی شرح‌های ارزشمندی بر آثار ارسطو نگاشته و به سبب همین او را معلم ثانی خوانده‌اند. برگرداندن آثاری از او به زبان لاتین به شهرت وی در مغرب زمین انجامید. سال ۲۰۲۰ از سوی یونسکو برای تقدیر از ابونصر فارابی در نظر گرفته شده بود.

روز ۲۱ نوامبر مصادف با ۳۰ آبان روز جهانی فلسفه است، با توجه به اهمیت شخصیت فارابی و اینکه معلم ثانی نامیده می‌شود، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی پیشنهاد داد که ۳۰ آبان ماه به عنوان روز ملی حکمت و فلسفه و بزرگداشت ابونصر فارابی نامگذاری شود، این پیشنهاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و تصویب شد و سال ۱۳۹۹ روز ملی حکمت و فلسفه در تقویم فرهنگی کشور ثبت شد.

کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین کتابخانه‌های ایران و جهان اسلام در حوزه صیانت از میراث مکتوب به شمار می‌آید که در حال حاضر افزون بر ۵۹ هزار کتاب خطی و ۲۲ هزار قرآن و جزوه قرآنی نفیس در مرکز نسخ خطی این کتابخانه نگهداری می‌شود.

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