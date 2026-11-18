به گزارش خبرنگار میراث آریا، چهارمین نمایشگاه سالانه «راه هنرمند» با هدف معرفی ظرفیت‌های هنری، نمایش آثار هنرمندان و ایجاد زمینه‌ای برای تعامل و تبادل تجربه میان فعالان عرصه هنرهای تجسمی برگزار خواهد شد.

این رویداد هنری فرصتی برای نمایش خلاقیت‌ها، تجربه‌های هنری و آثار هنرمندان در رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی فراهم می‌کند و زمینه آشنایی بیشتر علاقه‌مندان با دستاوردهای هنرمندان معاصر را به وجود می‌آورد.

آیین گشایش چهارمین نمایشگاه سالانه «راه هنرمند» جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری راز، واقع در بلوار ارتش، شهرک قائم، میدان نیایش، مجتمع فرهنگی قائم، طبقه دوم برگزار می‌شود.

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