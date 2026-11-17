به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا تاجیک، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین گفت: بازدید دانشجویان در راستای تفاهم‌نامه منعقدشده میان اداره میراث‌فرهنگی شهرستان ورامین و دانشگاه اریکه پرسپولیس و با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه برگزار شد.

وی افزود: در این برنامه، دانشجویان رشته‌های معماری، امور فرهنگی، فناوری اطلاعات و سایر رشته‌ها از مسجد جامع ورامین، برج علاءالدوله و امامزاده یحیی (ع) بازدید کردند.

تاجیک تصریح کرد: در جریان این بازدید، توضیحات کارشناسی درباره تاریخچه و قدمت بناها، دوره‌های تاریخی، نقشه و معماری، هنرهای ایرانی و اسلامی، مصالح به‌کاررفته، شیوه‌های مرمت و کاربری این آثار به دانشجویان ارائه شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان ورامین خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی با هدف پیوند ظرفیت‌های دانشگاهی با حوزه میراث‌فرهنگی، ارتقای آگاهی نسل جوان نسبت به ارزش‌های تاریخی و معماری و معرفی جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان ورامین دنبال می‌شود

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