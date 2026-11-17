به گزارش خبرنگار میراث آریا، خانه صنایع‌دستی نیاک با هدف معرفی و ترویج هنرهای سنتی و ایجاد ارتباط مستقیم میان شهروندان و هنرمندان، میزبان علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر ایرانی بود.

در جریان این بازدید، شهروندان ضمن آشنایی با آثار و تولیدات صنایع‌دستی، فرصتی برای شناخت ارزش‌های هنری، ظرافت‌های ساخت و ظرفیت‌های اقتصادی این هنرها پیدا کردند.

خانه صنایع‌دستی نیاک به‌عنوان فضایی برای معرفی هنرهای اصیل ایرانی، می‌تواند نقش مؤثری در افزایش آگاهی عمومی، حمایت از تولیدات هنرمندان و تقویت فرهنگ خرید محصولات دست‌ساز ایرانی ایفا کند.

توسعه چنین فضاهایی، گامی مؤثر در مسیر پیوند میان میراث هنری کشور و زندگی روزمره شهروندان و حمایت از تداوم فعالیت هنرمندان صنایع‌دستی است.

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