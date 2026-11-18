به گزارش خبرنگار میراث آریا، رویداد هنری «صنایع‌دستی ایران» با هدف معرفی ظرفیت‌های هنرهای سنتی ایران و ایجاد فرصتی برای نمایش و عرضه تولیدات هنرمندان، درمرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ هنر ( کافه ۳۵ تهران) برگزار می‌شود.

در این رویداد، آثاری از رشته‌های مختلف صنایع‌دستی از جمله سفال و سرامیک، محصولات چرم و دوخت های سنتی در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

این برنامه فرصتی برای آشنایی مخاطبان با تنوع محصولات دست‌ساز ایرانی، خلاقیت هنرمندان و ظرفیت‌های اقتصادی صنایع‌دستی فراهم می‌کند و می‌تواند در توسعه بازار فروش، معرفی تولیدات هنری و ارتباط مستقیم میان هنرمندان و مخاطبان نقش مؤثری داشته باشد.

علاقه‌مندان می‌توانند روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان‌ماه، از ساعت ۱۲ تا ۱۹ با حضور در مرکز آموزش علمی‌کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۵ تهران، کافه ۳۵، از این رویداد هنری بازدید کنند.

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