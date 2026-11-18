به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا تاجیک، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین، گفت: ۲حفار در ماه گذشته با استفاده از دستگاه فلزیاب و انجام حفاری عمیق و غیرمجاز در حریم درجه دو بنای تاریخی و مذهبی امامزاده یحیی(ع) شهر ورامین، به دنبال کشف اشیای تاریخی و عتیقه بودند که با اقدامات قانونی شناسایی و با محل حفاری برخورد شد.

وی افزود: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت مشکوک و انجام حفاری غیرمجاز مجدد در طبقه همکف یکی از منازل مسکونی واقع در منطقه کهنه‌گل ورامین، با اخذ مجوز قضایی و طی عملیاتی با همکاری پلیس امنیت فراجا در فرماندهی انتظامی شرق استان تهران و یگان حفاظت اداره میراث‌فرهنگی شهرستان، دو نفر از عوامل حفاری که اقدام به فک پلمب و ورود مجدد به محل کرده بودند، حین حفاری دستگیر شدند.

تاجیک تصریح کرد: با دستور مقام قضایی، محل حفاری و چاه عمیق ایجادشده در این عملیات غیرمجاز بتن‌ریزی و مسدود شد تا از ادامه فعالیت‌های غیرقانونی و آسیب بیشتر به محدوده جلوگیری شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان ورامین ضمن قدردانی از همکاری و پیگیری دستگاه قضایی و عوامل انتظامی خاطرنشان کرد: در همین راستا، با شکایت رسمی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران، پرونده قضایی برای افراد دستگیرشده تشکیل شده و موضوع از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است.

وی تأکید کرد: صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی و جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز، نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم در گزارش فعالیت‌های مشکوک است.

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