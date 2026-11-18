به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، محمدعلی طالبی شامگاه سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ ۱۴۰۵ در نشست هماهنگی همایش گردشگری ورزشی، با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر بیابان لوت برای توسعه رویدادهای گردشگری و ورزشی اظهار کرد: برگزاری مسابقات ورزش‌های بیابانی فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری استان کرمان و ایجاد زمینه‌های جدید برای جذب گردشگران داخلی و خارجی است.

استاندار کرمان با اشاره به توانمندی شرکت‌های فعال در زمینه تولید تجهیزات و کمپ‌های اقامت موقت افزود: می‌توان از ظرفیت این مجموعه‌ها برای تامین زیرساخت‌ها و امکانات اقامتی مورد نیاز رویدادهای ورزشی و گردشگری در محدوده بیابان لوت استفاده کرد.

او همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شهرستان بم و دیگر شهرستان‌های شرقی استان در طراحی و اجرای این برنامه‌ها تاکید کرد و گفت: گستره جغرافیایی و قابلیت‌های متنوع این مناطق می‌تواند زمینه مشارکت شهرستان‌های مختلف در برگزاری رویدادهای گردشگری ورزشی را فراهم کند.

طالبی با تاکید بر انتخاب عنوانی متمایز و برخوردار از قابلیت معرفی بین‌المللی برای این رویداد بیان کرد: نام و هویت رویداد باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که در سال‌های آینده قابلیت تبدیل شدن به یک برند جهانی را داشته باشد..

استاندار کرمان با اشاره به پیشنهاد عنوان «المپیالوت» برای مسابقات ورزش‌های بیابانی، بر نهایی‌سازی نام و نشان رویداد، تشکیل کمیته برگزاری و آغاز برنامه‌ریزی‌های اجرایی برای میزبانی مسابقات در سال آینده تاکید کرد.

او در ادامه بیان کرد: این رویداد می‌تواند در سال نخست در چند رشته ورزشی برگزار شود و در صورت استمرار و توسعه آن، زمینه مشارکت و میزبانی استان‌های دیگری همچون یزد، اصفهان و سیستان و بلوچستان نیز در دوره‌های بعد فراهم شود.

طالبی با تاکید بر نقش تشکل‌ها و بخش خصوصی در توسعه گردشگری ورزشی، از باشگاه‌های ورزشی استان خواست مشارکت فعال‌تری در برنامه‌های جمعی و رویدادهای استانی داشته باشند و در کنار دستگاه‌های اجرایی و اتاق بازرگانی برای تحقق این برنامه‌ها همکاری کنند.

استاندار کرمان همچنین با اشاره به آمار ورود گردشگران به استان در سال‌های گذشته، بر ضرورت بررسی عوامل کاهش ورود گردشگر و شناسایی مستقل ظرفیت‌های گردشگری کرمان تاکید و تصریح کرد: برای ارتقا جایگاه گردشگری استان، باید فرصت‌ها و قابلیت‌های موجود با نگاه تخصصی شناسایی و برای معرفی و بهره‌برداری از آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

او با اشاره به برنامه‌های استان کرمان برای توسعه رویدادمحوری در گردشگری افزود: برگزاری رویدادهای شاخص و متناسب با ظرفیت‌های بومی می‌تواند کرمان را در کانون توجه گردشگران قرار دهد، این استان از توانمندی‌های گسترده‌ای برای طراحی و اجرای برنامه‌های متنوع گردشگری برخوردار است و باید از این ظرفیت‌ها برای افزایش جذابیت مقصد و جذب گردشگر استفاده کرد.

طالبی با اشاره به تجربه استان‌هایی مانند اصفهان و شیراز در معرفی ظرفیت‌های گردشگری خود خاطرنشان کرد: کرمان نیز باید با تکیه بر مزیت‌های جغرافیایی، طبیعی و فرهنگی خود، فرصت‌های جدید گردشگری را شناسایی و برای معرفی موثر آن‌ها اقدام کند.

استاندار کرمان در پایان، ورود اتاق بازرگانی به حوزه گردشگری را اقدامی ارزشمند و فرصتی برای تقویت مشارکت بخش خصوصی در این عرصه دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی در طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه گردشگری استان تاکید کرد.

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