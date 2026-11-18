به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه اظهار کرد: با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، رونق صنایع‌دستی و ایجاد اشتغال، این اداره‌کل با بهره‌گیری از ظرفیت منابع استانی جزء (۱) ماده (۹۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۵، روند شناسایی، بررسی و معرفی طرح‌های واجد شرایط به بانک‌های عامل را دنبال کرده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه افزود: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در داشبورد مدیریتی سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور (تک)، از مجموع یک‌هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال اعتبار ابلاغی استان، تاکنون یک‌هزار و ۶۱۹ میلیارد ریال پرونده تسهیلاتی در قالب ۸۵۰ پرونده به بانک‌های عامل معرفی شده است.

اعظمی تصریح کرد: از مجموع پرونده‌های معرفی‌شده، ۳۸۳ پرونده به مبلغ ۶۶۷ میلیارد ریال با موفقیت بسته شده و میزان جذب منابع نسبت به اعتبار ابلاغی به ۴۴ درصد رسیده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه با اشاره به عملکرد بانک‌های عامل گفت: بررسی اطلاعات داشبورد مدیریتی نشان می‌دهد بانک ملت با ۸۶ درصد و بانک سپه با ۸۳ درصد، بالاترین نسبت عملکرد پرداخت به اعتبار ابلاغی را در میان بانک‌های عامل استان داشته‌اند. بانک صادرات با ۴۸ درصد، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با ۴۱ درصد، بانک ملی با ۳۵ درصد، بانک تجارت با ۳۳ درصد و بانک پاسارگاد با ۳۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

او افزود: با توجه به سهم قابل‌توجه برخی بانک‌ها از اعتبارات ابلاغی، تسریع در بررسی پرونده‌های معرفی‌شده، رفع موانع بانکی و تعیین تکلیف درخواست‌های واجد شرایط، نقش مهمی در افزایش میزان جذب منابع و بهره‌مندی بیشتر متقاضیان خواهد داشت.

اعظمی با تأکید بر اهمیت آثار اقتصادی این تسهیلات اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در داشبورد، اشتغال مرتبط با پرونده‌های موفق نیز مورد پایش قرار می‌گیرد و رویکرد اصلی ما هدایت منابع به سمت طرح‌هایی است که علاوه بر تکمیل و توسعه فعالیت‌های اقتصادی، به ایجاد و تثبیت فرصت‌های شغلی منجر شوند.

او در پایان اظهار کرد: کسب رتبه نخست کشور در پرداخت تسهیلات منابع استانی، حاصل پیگیری مستمر همکاران، تعامل با بانک‌های عامل و تلاش برای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی است و این روند با هدف افزایش جذب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران و تقویت اشتغال پایدار در استان ادامه خواهد داشت.

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