به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: محصولات صنایع‌دستی علاوه بر ارزش هنری و کاربردی، حامل هویت فرهنگی، تاریخ و مهارت‌های بومی هر منطقه هستند و توجه به این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در معرفی بهتر محصولات و افزایش قدرت رقابت آن‌ها در بازار داشته باشد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: دوره آموزشی «از داستان تهیه محصول تا خلق ارزش و جذب مشتری» با همکاری مؤسسه علمی آموزشی افرند جویان پارس برگزار می‌شود و در آن شرکت‌کنندگان با مفاهیمی همچون اقتصاد روایت، بازاریابی روایت‌محور، هویت فرهنگی و انسانی محصول، برندسازی، ایجاد تمایز و طراحی تجربه مشتری در حوزه صنایع‌دستی آشنا می‌شوند.

او بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت داستان‌پردازی و روایت در معرفی محصولات می‌تواند به ایجاد ارتباط عمیق‌تر میان تولیدکننده و مشتری کمک کند و ارزش افزوده محصولات صنایع‌دستی را افزایش دهد.

رمجی افزود: این دوره با تدریس حجت‌الله مرادخانی، پژوهشگر حوزه صنایع‌دستی، برگزار می‌شود و در کنار مباحث نظری، تکنیک‌ها و راهکارهای عملی برای استفاده از روایت در بازاریابی محصولات نیز ارائه خواهد شد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان تأکید کرد: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از جزئیات برگزاری دوره می‌توانند با شماره ۰۹۳۷۸۳۴۵۷۸۶ تماس بگیرند.

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