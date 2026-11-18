به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سید موید محسن‌نژاد چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور در سامانه سامد، از طریق ارتباط مستقیم با شهروندان، پاسخگوی پرسش‌ها، مطالبات، انتقادات و پیشنهادهای مردم در حوزه‌های ماموریت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی بود.

این برنامه با هدف تقویت ارتباط بی‌واسطه میان مردم و مسئولان، شناسایی مسائل و چالش‌های موجود، بررسی مطالبات شهروندان و پیگیری راهکارهای رفع مشکلات در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تاکید بر اهمیت ارتباط مستقیم با مردم در فرآیند مدیریت و تصمیم‌گیری اظهار کرد: باور داریم بخش مهمی از مسائل و چالش‌های حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از طریق گفت‌وگوی مستقیم با مردم، فعالان، بهره‌برداران و ذی‌نفعان این حوزه‌ها قابل شناسایی است و شنیدن دیدگاه‌ها و مطالبات آنان می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را دقیق‌تر و اثربخش‌تر کند.

او افزود: ارتباط با مردم نباید صرفا به ارائه گزارش عملکرد یا پاسخگویی اداری محدود شود، بلکه باید فرصتی برای شنیدن دغدغه‌ها، شناخت مشکلات واقعی و دریافت پیشنهادهایی باشد که می‌تواند به اصلاح فرآیندها و ارتقا کیفیت خدمات منجر شود.

محسن‌نژاد تصریح کرد: حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌طور مستقیم با زندگی مردم، هویت تاریخی و فرهنگی، اشتغال و معیشت جوامع محلی و فعالیت فعالان اقتصادی ارتباط دارد، ازاین‌رو بهره‌گیری از دیدگاه مردم و شناخت مسائل موجود، یکی از الزامات برنامه‌ریزی و تحقق اهداف توسعه‌ای در این حوزه‌هاست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در ادامه بیان کرد: حضور در سامانه سامد این امکان را فراهم می‌کند تا مطالبات شهروندان بدون واسطه مطرح شود، موضوعات در چارچوب وظایف و اختیارات دستگاه بررسی و موارد نیازمند پیگیری نیز به واحدهای تخصصی مربوط ارجاع شود و رویکرد ما این است که ارتباط با مردم به شنیدن صرف محدود نماند و تا حد امکان به پیگیری و نتیجه‌گیری منتهی شود.

او با تاکید بر اینکه مشارکت مردم یکی از مولفه‌های مهم در صیانت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری است، خاطرنشان کرد: حفاظت از آثار تاریخی، رونق گردشگری و حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی بدون همراهی و مشارکت جامعه محلی امکان‌پذیر نیست، هرچه ارتباط میان مردم و مجموعه مدیریتی نزدیک‌تر و شفاف‌تر باشد، امکان شناسایی ظرفیت‌ها، اولویت‌بندی مسائل و رفع موانع نیز افزایش می‌یابد.

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