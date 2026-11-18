به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی امروز ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ در مورد خبر غارت اموال تاریخی گورستان‌های بیضا در روزهای گذشته در فضای مجازی، گفت: این موضوع به شکل مطرح‌شده مربوط به روزهای اخیر نیست و ظاهراً در سال ۱۴۰۲ تعدادی از افراد با مشارکت یکدیگر اقدام به سرقت سکه از قبرها یا بخش‌های دیگر این محوطه‌ها کرده بودند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس افزود: در ارتباط با این پرونده رأی دادگاه صادر شد و سه نفر از متهمان به زندان رفتند و دو نفر دیگر نیز متواری شدند. پس از آن، موضوع دیگری در این زمینه نداشتیم و تمام بخش‌های باستانی بیضا تحت حفاظت قرار دارند.

او در ادامه با اشاره به احتمال انتشار عمدی برخی اخبار درباره کشف یا سرقت آثار تاریخی برای جذب مشتری در بازار غیرقانونی عتیقه‌جات گفت: موضوع دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که گاهی این اخبار را به‌صورت عمدی منتشر می‌کنند تا افرادی که گنجینه‌ها و اشیای تاریخی در اختیار دارند، بتوانند مشتری جذب کنند.

مریدی ادامه داد: این افراد با رسانه‌ای کردن چنین موضوعاتی، مشتریان را به سمت خود می‌کشانند و معمولاً اشیای تقلبی به آن‌ها عرضه می‌کنند؛ در نتیجه، خریدار زمانی متوجه می‌شود فریب خورده که قصد دارد شیء خریداری‌شده را از مرز خارج کند.

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