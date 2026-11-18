به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریاد حدادیان روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با بیان اینکه آیین اختتامیه جشنواره عکاسی «از باغ تا سفره» با محوریت گردشگری، فرهنگ و طبیعت با حضور سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، معاون سیاسی فرماندار سروآباد، بخشدار مرکزی و جمعی از مدیران و مسئولان شهرستان، هم‌زمان با برنامه‌های هفته کتاب در روستای بیساران برگزار شد، اظهار کرد: از پنج نفر از برگزیدگان این جشنواره به پاس آثار ارائه‌شده تقدیر به عمل آمد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سروآباد با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند روستای بیساران در حوزه گردشگری روستایی افزود: برگزاری چنین رویدادهایی، فرصت مناسبی برای معرفی جاذبه‌های طبیعی، فرهنگ بومی، آداب و رسوم، شیوه زندگی مردم و ظرفیت‌های گردشگری مناطق روستایی از دریچه هنر عکاسی است.

حدادیان عنوان کرد: ثبت جلوه‌های زندگی و طبیعت روستاها در قالب آثار هنری، نقش مهمی در معرفی مقاصد کمتر شناخته‌شده گردشگری، حفظ هویت فرهنگی و جذب علاقه‌مندان به گردشگری روستایی دارد.

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