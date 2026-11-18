به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی شامگاه سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۵ در نشست خبری و آیین افتتاح نمایشگاه صنایع‌دستی کیمیا که در مرکز نواوری وخانه خلاق صنایع‌دستی، گردشگری و میراث‌فرهنگی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در این برنامه بیشتر به حوزه اقتصادی و رونق اقتصاد هنر تمرکز داریم و امیدواریم باحضور مجموعه‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند فرصت‌های بیشتری برای هنرمندان مشهد فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: مشهد ظرفیت‌های متعددی در حوزه صنایع‌دستی دارد و خوشحالیم که پس از سال‌ها چنین فرصتی برای استفاده از این ظرفیت‌ها و گردهم آوردن هنرمندان فراهم شده است.

معرفی برند کیمیا و اهداف آن در حوزه صنایع دستی

همچنین حمید رضا سلیمانی، مدیرعامل موسسه موزه‌های بنیاد مستضعفان، با اشاره به معرفی برند کیمیا و اهداف آن در حوزه صنایع دستی، اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای شکل‌گیری برند کیمیا از حدود یک سال گذشته آغاز شده و این طرح برای نخستین بار در کشور با رویکرد روایت‌محور کردن آثار صنایع دستی در حال اجراست.

او افزود: تفاوت این شیوه با سایر فعالیت‌های حوزه صنایع دستی در این است که برای هر یک از آثار، روایتی در نظر گرفته می‌شود و همین موضوع ارزش افزوده مضاعفی برای محصولات ایجاد می‌کند. چنین رویکردی تاکنون در کشور سابقه نداشته، هرچند در بسیاری از نقاط جهان مرسوم است.

مدیرعامل موسسه موزه‌های بنیاد مستضعفان با اشاره به انتخاب مشهد به‌عنوان محل آغاز این برنامه، اظهار کرد: برای دریافت برکت این کار، نخستین برنامه را در مشهد مقدس و در جوار بارگاه علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) برگزارکردیم و امیدواریم با عنایت امام رضا (ع)، برکت این فعالیت نصیب همه دست‌اندرکاران شود.

سلمیانی ادامه داد: در حال حاضر به‌صورت استانی در حال اجرای این برنامه هستیم و حدود ۱۰۰ اثر که با تلاش هنرمندان تولید شده، در این مجموعه به نمایش درآمده است. این آثار قرار است در بازارهای بین‌المللی عرضه شوند و زمینه ارزآوری را فراهم کنند.

او با اشاره به اهداف دیگر این طرح، گفت: یکی از اهداف اصلی کیمیا، کشف، شناسایی و حمایت از هنرمندان در استان‌های مختلف است. در همین راستا، شبکه‌ای با عنوان کیمیاگران‌شکل گرفته که هنرمندان استان‌ها را در بر می‌گیرد و می‌تواند در توسعه این فعالیت‌ها و ایجاد آثار و نتایج بیشتر مثر باشد.

مدیرعامل موسسه موزه‌های بنیاد مستضعفان با اشاره به اهمیت صنایع دستی در معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی، گفت: میراث چند هزار ساله ما در آثار هنری و دست‌ساخته‌های هنرمندان ظهور و بروز پیدا می‌کند. امروز کشورهای مختلف با استفاده از همین آثار هنری، مرزها را درمی‌نوردند و فرهنگ، باورها و هنجارهای خود را به سایر نقاط جهان معرفی و گسترش می‌دهند.

سلمیانی افزود: در این زمینه دیر شروع کرده‌ایم اما معتقدم شروع خوبی داشته‌ایم. برند کیمیا می‌تواند به برند گمشده ما در فرهنگ ایرانی - اسلامی تبدیل شود و این ظرفیت را دارد که در جای‌جای کشور توسعه پیدا کند.

او با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرهای مختلف، تصریح کرد: همان‌طور که در مشهد نباید تنها به جنبه زیارتی توجه کرد و لازم است سایر ظرفیت‌های هنری و فرهنگی آن نیز مورد توجه قرار گیرد. در بسیاری از مناطق دیگر کشور نیز چنین ظرفیت‌هایی وجود دارد که باید شناسایی و معرفی شوند.

ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های گردشگری و میراثی مشهد

همچنین احمد شافعی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری مشهد در این مراسم گفت: مشهد علاوه بر جایگاه زیارتی، از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه خانه‌های تاریخی و سایر جاذبه‌های گردشگری برخوردار است که بابد بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

او با اشاره به بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های گردشگری و میراثی مشهد، اظهار کرد: شهرستان مشهد یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های خود را در حوزه گردشگری دارد اما بخشی از این ظرفیت که کمتر به آن پرداخته شده، وجه میراثی این شهرستان است. در واقع، نگاه غالب به گردشگری مشهد بیشتر بر محور زیارت بوده، در حالی که این شهر از ظرفیت‌های بسیار خوبی در سایر حوزه‌های گردشگری نیز برخوردار است.

شافعی افزود: امیدواریم با تلاش و همت افرادی که در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و میراث فرهنگی فعالیت می‌کنند، ظرفیت‌های مغفول گردشگری مشهد بیش از گذشته احیا و معرفی شود.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار مشهد با اشاره به وجود خانه‌های تاریخی و میراثی متعدد در این شهرستان، تصریح کرد: مشهد خانه‌های قدیمی و ظرفیت‌های گردشگری ارزشمندی دارد که شاید حتی بسیاری از افرادی که در این شهر زندگی می‌کنند، شناخت کافی از آن‌ها نداشته باشند. من نیز پیش از ورود بیشتر به این حوزه، شناخت چندانی از ظرفیت‌های میراثی مشهد نداشتم، اما با آشنایی بیشتر با لایه‌های مختلف این شهر متوجه شدم که مشهد در این زمینه بسیار غنی است و در فضاهای بیرونی آن‌گونه که باید به این ظرفیت‌ها پرداخته نشده است.

شافعی ادامه داد: از این رو، وظیفه افرادی که در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و مسائل فرهنگی و اجتماعی شهرستان فعالیت می‌کنند، در شرایط کنونی جدی‌تر است و امیدواریم با دغدغه‌مندی فعالان این حوزه بتوانیم اقدامات موثریتری در شهرستان انجام دهیم.

او با اشاره به ضرورت حمایت از فعالان صنایع‌دستی، گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در حوزه صنایع دستی، حمایت از تولیدکنندگان برای فروش محصولاتشان است. لازم است زمینه‌ای فراهم شود تا محصولات تولیدکنندگان صنایع دستی از طریق بسترهای مختلف، چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی، به فروش برسد و ارتباط موثری میان این تولیدکنندگان و سایر بخش‌هایی که می‌توانند از ظرفیت محصولات آن‌ها استفاده کنند، برقرار شود.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار مشهد با قدردانی از تلاش‌ها درحوزه صنایع‌دستی، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در جلسات شورای اداری نیز مورد توجه فرماندار قرار دارد، استفاده از محصولات صنایع‌دستی شهرستان برای تهیه هدایا و جوایز است. بهتر است به جای استفاده از محصولات دیگراز صنایع دستی تولیدشده در شهرستان که در بسیاری از حوزه‌ها می‌توانند به‌عنوان برند مشهد مطرح شوند، حمایت کنیم.

شافعی با اشاره به فعالیت بانوان در حوزه صنایع دستی، گفت: ظرفیت‌های متعددی در شهرستان وجود دارد که می‌تواند به حمایت از فعالان صنایع‌دستی کمک کند. به‌ویژه بانوان که معمولا در این حوزه فعال‌تر هستند و امیدواریم با حمایت ساختارهای سیاسی و اجتماعی شهرستان و به‌خصوص بخش خصوصی، زمینه توسعه فعالیت این افراد فراهم شود.

او با اشاره به ضرورت افزایش مشارکت بخش خصوصی در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی، افزود: یکی از دغدغه‌های موجود در شهرستان این است که شاید بخش خصوصی کمتر در مسائل اجتماعی و اقتصادی ورود می‌کند در حالی که حوزه میراث فرهنگی و گردشگری ظرفیت و قابلیت مناسبی دارد تا بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری بتوانند در این عرصه مشارکت کنند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار مشهد ادامه داد: مطالبه ما این است که با استفاده از ظرفیت ادارات و نهادهای تخصصی، زمینه حمایت از حضور بخش خصوصی در حوزه گردشگری شهرستان فراهم شود. مجموعه شهرستان نیز به‌طور حتم از ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های گردشگری و میراثی حمایت خواهد کرد.

شافعی با اشاره به استقبال صورت‌گرفته از این ظرفیت‌ها، تصریح کرد: امکان مشارکت بخش خصوصی در این حوزه وجود دارد و خوشبختانه مجموعه تصمیم‌گیران استان نیز نسبت به این موضوع نگاه و توجه ویژه‌ای دارند.

او با اشاره به برگزارکنندگان نمایشگاه معرفی محصولات و دستاوردهای هنر ایران اسلامی، گفت: استاندار و فرماندار مشهد دغدغه‌مندی قابل توجهی نسبت به مسائل فرهنگی و میراثی شهرستان دارند و مجموعه مدیریتی و سیاسی استان و شهرستان نیز به این موضوع توجه دارد.

۱۰۰ اثر از ۱۰۰ هنرمند خراسانی با هدف اتصال به شبکه بین‌المللی تولید شد

در ادامه مدیر مجموعه ماموت مجری و برگزارکننده این برنامه با اشاره به تولید ۱۰۰ اثر هنری توسط هنرمندان خراسانی در قالب طرح کیمیا، اظهار کرد: هنرمندان خراسانی در کمتر از یک ماه برای تولید این آثار زحمات زیادی کشیدند و مجموعه‌ای متشکل از ۱۰۰ اثر از ۱۰۰ هنرمند استان آماده شده است.

نوید فلاحت با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده برای توسعه این مجموعه، افزود: آثاری که امروز رونمایی می‌شوند، حاصل تلاش هنرمندان خراسانی با الهام از آثار و گنجینه‌های موجود در موزه‌های دفینه هستند و تلاش می‌کنیم این مجموعه را به یک شبکه بین‌المللی متصل کنیم. در این زمینه به دنبال کار روی یک مجموعه بین‌المللی هستیم و این اتفاق می‌تواند فرصت خوبی برای هنرمندان استان باشد.

فلاحت با اشاره به حمایت از هنرمندان و فعالان این حوزه، تصریح کرد: حضور در این جمع را فرصتی برای خدمت‌گزاری به هنرمندان و افرادی می‌دانم که برای اعتلای هنر تلاش می‌کنند و امیدوارم تمامی هنرمندان همواره بدرخشند و کیمیاگر زندگی خود باشند.

نمایشگاه صنایع دستی کیمیا از ۲۶ تا ۲۹ آبان ماه جاری در محل خانه ملک، مرکز نوآوری و خانه خلاق صنایع‌دستی، گردشگری و صنایع‌دستی استان از ساعت ۱۵ تا ۲۰ پذیرای علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان است.

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