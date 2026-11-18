به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی ماهینی اظهار کرد: با هدف سامان‌دهی وضعیت دسترسی گردشگران به محوطه‌های تاریخی این بندر، برنامه‌ریزی برای پاکسازی، طراحی و اجرای مسیرهای ورود گردشگران به سایت‌های تاریخی سیراف در دستور کار قرار گرفته است.

معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر افزود: فراهم‌سازی مسیرهای مناسب و ایمن برای دسترسی گردشگران به آثار تاریخی، علاوه بر تسهیل بازدید و معرفی بهتر ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی سیراف، نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های گردشگری و حفاظت از عرصه‌های تاریخی این بندر دارد.

ماهینی با اشاره به اهمیت تاریخی و تمدنی بندر سیراف بیان کرد: سامان‌دهی مسیرهای بازدید با در نظر گرفتن ضوابط حفاظتی و ملاحظات تخصصی میراث‌فرهنگی دنبال می‌شود تا ضمن فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور گردشگران، از هرگونه آسیب به آثار و محوطه‌های تاریخی جلوگیری شود.

او در پایان تأکید کرد: سیراف به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های تاریخی و تمدنی سواحل خلیج فارس، ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه گردشگری فرهنگی دارد و ارتقای زیرساخت‌های بازدید از آثار تاریخی آن از اولویت‌های برنامه‌های میراث‌فرهنگی استان است.

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