به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، حمید بعیدی‌نژاد، معاون پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی به همراه سعید عضدالدینی ملکی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی شعبه آذربایجان غربی، ۲۷ آبان‌ماه با مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان دیدار و گفت‌وگو کرد.

حمید بعیدی‌نژاد، معاون پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی در این جلسه با اشاره به جایگاه آذربایجان غربی گفت: این استان به دلیل تنوع قومی و مذهبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نمود انسجام و هویت ایرانی در آن به‌خوبی دیده می‌شود.

وی مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب را از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری منحصربه‌فرد استان دانست و افزود: این مجموعه توان بالایی برای جذب گردشگر دارد که باید برای شناساندن آن بیش از پیش تلاش کرد.

بعیدی‌نژاد با بیان اینکه آذربایجان غربی محل وقوع جنگ چالدران یکی از رویدادهای مهم تاریخ کشور است، گفت: در حال حاضر همکاران ما جنگ چالدران را از منظر حقوق جنگ بررسی می‌کنند؛ چراکه این رویداد می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای از رعایت اخلاق در جنگ به جهانیان معرفی شود.

معاون پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی با اشاره به اهمیت تاریخی کلیسای حضرت مریم ارومیه اظهار کرد: این کلیسا با وجود سادگی، از جایگاه مهمی در تاریخ مسیحیت برخوردار است و از آن به‌عنوان یکی از نخستین کلیساهای جهان یاد می‌شود.

بعیدی‌نژاد با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای جذب گردشگران خارجی از طریق مرزهای آذربایجان غربی در دستور کار قرار دارد، گفت: جذب گردشگر می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری در استان باشد.

وی با اعلام آمادگی بنیاد ایران‌شناسی برای همکاری با استان گفت: آماده‌ایم برای تقویت ظرفیت‌های موزه‌ای آذربایجان غربی همکاری کنیم.

بعیدی‌نژاد همچنین ابراز امیدواری کرد ششمین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها با محوریت تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجان غربی، زمینه‌ساز خیر و برکت برای استان باشد.

آذربایجان غربی با تقویت زیرساخت‌های گردشگری آماده جذب گردشگران می‌شود

مرتضی صفری با اشاره به شرایط پس از جنگ گفت: جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه، ایستادگی و اقتدار ایران را به جهانیان نشان داد و این موضوع می‌تواند پس از پایان شرایط جنگی زمینه ورود گردشگران بیشتری به کشور را فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: در استان با جذب سرمایه‌گذار به‌دنبال تقویت زیرساخت‌های گردشگری هستیم و وزارت میراث‌فرهنگی نیز توجه ویژه‌ای به آذربایجان غربی دارد.

صفری با اشاره به پروژه‌های میراث‌فرهنگی استان گفت: بارگاه شمس تبریزی، بزرگ‌ترین پروژه میراث‌فرهنگی کشور، یک ماه پیش به بهره‌برداری رسید و این رویداد در حالی اتفاق افتاد که ۴۸ درصد باقی‌مانده از احداث این بنا در بازه زمانی ۵۰ روزه تکمیل شد.

وی ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه و روستای حسنلو نقده را از اولویت‌های استان برشمرد و افزود: با ثبت این آثار و در کنار آثار جهانی همچون قره‌کلیسای چالدران، کلیسای زورزور ماکو و تخت سلیمان تکاب، آذربایجان غربی می‌تواند در محور گردشگری شمال‌غرب کشور میزبان مسافران باشد، تقویت این مسیر نیز به افزایش مدت ماندگاری گردشگران در استان کمک می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر ۶۱ پروژه گردشگری در استان در دست اجراست که نشان‌دهنده روند رو به رشد جذب سرمایه‌گذاری در استان است.

صفری در پایان همچنین بر آمادگی مجموعه میراث‌فرهنگی استان برای همکاری با بنیاد ایران‌شناسی تأکید کرد.

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