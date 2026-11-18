به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا یوسفی امروز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: آیین اهدای کتاب به کتابخانه مجموعه فرهنگی‌تاریخی فردوسی با هدف حمایت از فرهنگ مطالعه، توسعه منابع علمی و تخصصی و تقویت ظرفیت‌های پژوهشی این مجموعه انجام شد.

مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی فردوسی ادامه داد: در این برنامه، تعداد ۶۱ جلد کتاب از سوی حسین نوریان به کتابخانه مجموعه فرهنگی‌تاریخی توس اهدا شد، این کتاب‌ها با توجه به ماهیت تاریخی، فرهنگی و پژوهشی این مجموعه، از منابع تخصصی در حوزه‌های مرتبط با تاریخ، فرهنگ، میراث فرهنگی، باستان‌شناسی و سایر موضوعات مرتبط انتخاب شده‌اند تا زمینه دسترسی پژوهشگران، کارشناسان، دانشجویان و علاقه‌مندان به منابع علمی و تخصصی این حوزه فراهم شود.

یوسفی تصریح کرد: در حاشیه این برنامه بر اهمیت کتاب به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای انتقال دانش، حفظ حافظه تاریخی و شناخت بهتر میراث فرهنگی تأکید شد، کتابخانه‌های تخصصی مجموعه‌های فرهنگی می‌توانند با گردآوری و ارائه منابع معتبر، نقش مؤثری در ارتقای دانش تخصصی، پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی و معرفی عمیق‌تر پیشینه تمدنی و فرهنگی کشور ایفا کنند.

او یاد آور شد: همچنین به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی و در راستای فراهم کردن فرصت آشنایی بیشتر شهروندان با ظرفیت‌های فرهنگی تاریخی، بازدید از کتابخانه مجموعه فرهنگی‌تاریخی فردوسی و موزه بزرگ خراسان به مدت یک ساعت به‌صورت رایگان در این هفته برای علاقه‌مندان در نظر گرفته شده است.

یوسفی گفت: این اقدام در راستای توجه به پیوند میان کتاب، پژوهش و میراث فرهنگی و تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ مطالعه و دسترسی عمومی به منابع علمی و تاریخی انجام شده است.

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