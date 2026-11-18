به گزارش خبرنگار میراث آریا، سمانه سلطانی‌پور روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ در راستای حمایت از ظرفیت‌های فروش محصولات هنری و پیوند هنر سنتی با بازارهای مدرن، گفت: به‌منظور حمایت حداکثری از تولیدکنندگان و هنرمندان شرکت‌کننده در دومین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی در سمنان، توافقاتی برای ارائه تسهیلات ویژه در پلتفرم «باسلام» صورت گرفته است و هنرمندانی که تا پایان روز جمعه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۵ روز پایانی نمایشگاه نسبت به ایجاد غرفه در این پلتفرم اقدام کنند، از مزایای مطلوبی بهره‌مند خواهند شد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با تبیین جزئیات این تسهیلات اظهار کرد: از جمله مهم‌ترین حمایت‌های در نظر گرفته شده، صفر شدن کارمزد ثبت‌نام در پلتفرم است و علاوه بر این، یک ماه پشتیبانی رایگان از غرفه و همچنین برخورداری از دوره‌های آموزشی تخصصی جهت مدیریت بهتر فروش، از دیگر مزایای این طرح است. او افزود: همچنین در راستای حمایت از تلاش‌های هنرمندان، بخشی از کارمزد فروش نیز در صورت دستیابی به هدف های مصوب در هر رسته صنفی، به هنرمندان بازگردانده خواهد شد.

معاون صنایع‌دستی استان سمنان تأکید کرد: برای بهره‌مندی از این تسهیلات، هنرمندان موظف هستند پس از تکمیل مراحل ثبت‌نام و ایجاد غرفه، مشخصات خود را جهت ارسال لیست به مدیریت پلتفرم باسلام، به ستاد برگزاری نمایشگاه اعلام نمایند.

او در پایان، با اشاره به اهمیت استفاده از ابزارهای ارتباطی نوین، راه ارتباطی هنرمندان با بازار صنایع‌دستی باسلام را از طریق شماره تلفن ۰۹۹۰۵۸۸۷۰۶۱ و همچنین پیام‌رسان‌های بله و ایتا به آدرس @salamart معرفی و از تمامی تولیدکنندگان دعوت کرد تا از این فرصت استثنایی برای گسترش بازارهای فروش خود استفاده کنند.

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