به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمیدرضا حیدری روز چهارشنبه ۲۷ آبان بیان کرد: در جریان برگزاری نخستین جشنواره فرش دستباف سوزن در روستای سوزن شهرستان درگزین که با هدف معرفی ظرفیت‌های هنری و فرهنگی منطقه، حمایت از بافندگان بومی، تقویت اقتصاد خانوارهای روستایی و معرفی ویژگی‌های منحصربه‌فرد این دست‌بافته برگزار شد، مسئولان و کارشناسان واحد ثبت میراث‌فرهنگی ناملموس استان همدان نیز در پی درخواست و پیگیری اهالی و جامعه محلی روستای سوزن در این رویداد حضور یافتند.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان ادامه داد: در این بازدید، ضمن آشنایی با فنون و شیوه‌های سنتی بافت، ویژگی‌های فنی و هنری فرش سوزن از جمله بافت تک‌پود، گره ترکی، شیوه دوایلمه و نقوش شاخصی همچون ریزماهی و لچک و ترنج مورد بررسی قرار گرفت.

او اضافه کرد: در نهایت اطلاعات، مدارک و مستندات اولیه با هدف تشکیل پرونده و پیگیری فرایند ثبت این هنر، صنعت ارزشمند در فهرست میراث‌فرهنگی ناملموس کشور گردآوری شد، این اقدام در راستای صیانت از دانش و مهارت‌های بومی، پاسداشت هویت فرهنگی جامعه محلی و فراهم‌کردن زمینه انتقال این هنر اصیل به نسل‌های آینده صورت گرفت.

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